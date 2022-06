Ci saranno dei momenti ad alta tensione nel corso delle prossime puntate di Una vita. Gli spoiler della soap opera, made in Spagna, svelano che David Exposito salverà Valeria Cardenas: l'uomo impedirà ad Aurelio Quesada di violentare la sua finta moglie.

Una vita: Aurelio vuole impossessarsi della formula del gas nocivo di Rodrigo

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Valeria finirà in una spiacevole situazione.

Tutto inizierà quanto la pianista e David dimostreranno di non essere una coppia, portando avanti una messinscena di fronte al vicinato.

La pianista risulterà sposata con il chimico Rodrigo. Ben presto si scoprirà che quest'ultimo è scappato dal laboratorio di Aurelio con una formula di un gas nocivo potenzialmente letale. A tal proposito Quesada avrà intenzione di vendere proprio quel gas per diventare uno degli uomini più potenti del mondo. Di conseguenza, il messicano metterà in azione un piano per far uscire Rodrigo allo scoperto.

Dall'altra parte, Valeria apparirà particolarmente in ansia per le sorti del suo vero marito, scomparso presumibilmente dopo essere stato minacciato da un gruppo di terroristi.

Genoveva racconta a Valeria che suo marito la sta prendendo in giro

Nelle puntate spagnole di Una vita, David inizierà a nutrire dei sentimenti per la finta moglie. L'uomo, infatti, non si comporterà più come un semplice protettore, tanto da trovare rifugio alla pensione di Servante e Fabiana dopo aver capito di non riuscire a stare lontano da Valeria.

Intanto quest'ultima apparirà molto confusa in quanto divisa tra il vero marito e l'amante.

A complicare la situazione arriverà la diabolica Genoveva, che racconterà alla pianista che Aurelio la sta solo prendendo in giro, in quanto vuole entrare nelle sue grazie. Una rivelazione, che spingerà Valeria tra le braccia del messicano.

Il messicano tenta di violentare la pianista, David lo prende a pugni

La pianista incontrerà Aurelio a casa sua. In questo frangente il messicano diventerà sempre più minaccioso nei confronti di Valeria, tanto da avere intenzione di abusare di lei. Fortunatamente David impedirà la violenza sul nascere dopo essere stato messo in allerta con un foglietto da Genoveva. L'uomo non esiterà a prendere a pugni il fratello di Natalia, che inizierà a covare una vendetta nei suoi confronti.