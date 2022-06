Armando Incarnato non smette di provocare neppure dopo la fine di Uomini e donne in tv. Il cavaliere del trono over si è lasciato andare a un selfie in cui mette in mostra il fisico con tanto di didascalia altamente provocatoria.

Immediata la reazione dei follower che lo seguono e che, non avendo gradito la sua "provocazione", non si sono fatti problemi a consigliarli un "bagno di umiltà", ritenendo che si sarebbe montato troppo la testa.

Il cavaliere Armando di Uomini e donne provoca sui social dopo la fine del programma

Nel dettaglio l'esperienza di Armando a Uomini e donne non si è conclusa nel migliore dei modi per questa stagione.

Il cavaliere, pur mettendosi in gioco per tutto l'anno, non ha trovato una nuova compagna con la quale poter progettare un futuro insieme fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi.

L'estate di Armando, quindi, sarà quella da uomo single e intanto si diverte a provocare sui social, postando degli scatti audaci che non passano affatto inosservati.

Proprio questo fine settimana il cavaliere napoletano si è lasciato andare a un selfie in cui mette in mostra il fisico, con tanto di didascalia che ha mandato in tilt la maggior parte dei follower che lo seguono su Instagram.

La foto di Armando scatena i fan: scoppia la lite sui social

"C'è chi si rompe il sed... in palestra, non mangia non beve e non fo...

e chi usa il cervello per allenarsi" ha scritto Armando accompagnando il suo selfie a petto nudo.

La reazione dei vari sostenitori non si è fatta attendere e in tantissimi hanno puntato il dito contro il cavaliere di Uomini e donne, ritenendo che si sarebbe montato troppo la testa. Immediata la replica di Armando, che si è ritrovato addirittura a litigare con alcuni utenti.

"Fatti un bagno di umiltà" ha scritto una follower del cavaliere napoletano, mentre qualcun altro sostiene che andrebbe "aiutato".

"Ma tu vai aiutato, credimi. Ti fai i selfie come i mocciosi davanti lo specchio", ha scritto un utente contro il cavaliere.

Scoppia la lite tra Armando e i suoi fan: il botta e risposta su Instagram

"A te invece non c'è riparo, cioè anche volendo non si ottengono risultati pensa come sei messa male" ha scritto Armando replicando al commento e finendo per litigare tramite social.

"Quanto sei volgare, sei nato senza cervello", ha sbottato un altro fan social.

"Copriti che stai meglio" ha scritto invece un altro commentatore e anche in questo caso la reazione del cavaliere di Uomini e donne non si è fatta attendere.

"Cog... i commenti negativi sono una cosa, le offese un'altra. Vai a commentare sotto i profili di chi nemmeno vi risponde" ha sbottato Armando Incarnato, che quasi sicuramente tornerà a Uomini e donne dal prossimo settembre.