Manca una sola puntata alla fine dell'edizione 2021/2022 di Uomini e donne. Mercoledì 1° giugno, infatti, Maria De Filippi saluterà il pubblico e darà appuntamento a settembre, quando saranno presentati i nuovi protagonisti sia del Trono Classico che dell'Over. I primi nomi che sono stati associati alla poltrona rossa del dating show sono quelli di ex corteggiatori, che nei mesi scorsi non sono stati scelti dal loro tronista: richiestissimo, ad esempio, sarebbe il ritorno nel cast di Federica Aversano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne inizierà soltanto tra tre mesi, ma sul web già si parla del cast che la redazione metterà su durante le vacanze. Qualora gli addetti ai lavori dovessero decidere di puntare anche su qualche volto già noto al pubblico, esistono già alcune ipotesi su chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa a settembre.

I più gettonati per il ruolo di tronisti della prossima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi, al momento, sono tre ex corteggiatori che purtroppo non sono stati scelti dal ragazzo/a che hanno conosciuto davanti alle telecamere.

Nel giorno in cui è stata trasmessa in tv la scelta di Luca Salatino nei confronti di Soraia Ceruti, alcuni spettatori hanno chiesto a gran voce il ritorno della giovane che ha ricevuto un doloroso "no".

Secondo qualcuno, infatti, Lilli Pugliese meriterebbe un'altra possibilità, esattamente come è accaduto al romano dopo che Roberta Giusti gli ha preferito il "rivale" Samuele.

Indiscrezioni sul cast di Uomini e Donne

Un altro nome che sarebbe in lizza per il cast di Uomini e Donne 2022/2023 è quello di Alessandro Verdolini. Il ragazzo che ha partecipato alla prima parte della stagione che sta per finire, con il suo modo di fare dolce e rispettoso ha conquistato il pubblico, ma non Andrea Nicole Conte.

In modo un po' rocambolesco e contro il regolamento, la tronista ha scelto Ciprian (col quale fa coppia tutt'ora), deludendo parecchio il corteggiatore.

Quello del giovane appena citato, però, potrebbe non essere l'unico ritorno negli studi Elios dopo la lunga pausa estiva che comincerà il 1° giugno. Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che ad accomodarsi sul trono potrebbe essere anche la corteggiatrice forse più discussa di quest'anno, che ha attirato su di sé anche gli sguardi di due ex fidanzati di Ida Platano.

Una possibile rivale per Ida a Uomini e Donne

Nella lista dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne compare anche Federica Aversano. La giovane ha corteggiato per mesi Matteo Ranieri, ma alla fine del percorso ha ricevuto un "no" che l'ha fatta soffrire parecchio.

Anche se è passato del tempo da quando ha lasciato gli studi Elios, varie volte si è parlato di lei per dei complimenti che ha ricevuto da due protagonisti del Trono Over.

Il primo a chiedere il ritorno della ragazza nel cast è stato Alessandro Vicinanza. Subito dopo aver rotto con Ida, il cavaliere ha palesato il suo interesse per la "non scelta" di Matteo, ma lei non se l'è mai sentita di rientrare in trasmissione per approfondire questa conoscenza.

Qualche settimana fa, invece, Federica ha risposto con entusiasmo alle belle parole che Riccardo Guarnieri le ha rivolto in un'intervista. Complice l'antipatia che nutre nei confronti di Platano, l'ex corteggiatrice non ha escluso un suo futuro ritorno a U&D per frequentare il pugliese: "Lo farei anche solo per dispetto a Ida".