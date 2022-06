Dopo Gemma Galgani, un'altra protagonista di Uomini e donne avrebbe ceduto al fascino del ritocchino. In questi giorni, infatti, sul web sta circolando un collage di foto che evidenzierebbe il "prima e dopo" di Ida Platano. In tanti sostengono che la dama del Trono Over si sarebbe rifatta il seno grazie all'aiuto dell'amico Giacomo Urtis, il chirurgo estetico delle vip. La parrucchiera non ha mai nascosto i trattamenti che fa al viso per dare alla propria pelle più elasticità, ma in merito a un possibile intervento al décolleté non si è ancora pronunciata.

Nuovi gossip sulla protagonista di Uomini e Donne

Anche adesso che Uomini e Donne è in pausa, Ida Platano continua a far parlare di sé. Accantonata la storia con Riccardo Guarnieri, la dama del Trono Over è tornata al centro del Gossip per un altro motivo che riguarda il suo privato.

In questi giorni, infatti, sul web sta circolando una foto della parrucchiera che sta alimentando i dubbi dei fan sulla sua naturalezza: qualche curioso ha realizzato per dimostrare i presunti ritocchini che la protagonista del dating-show avrebbe fatto negli anni.

Stando a quello che si vocifera in rete, la bresciana si sarebbe sottoposta ad un intervento di mastoplastica per aumentare di qualche taglia il suo seno: nelle immagini che i siti di gossip stanno riportando, si vedrebbe Ida sfoggiare due décolleté decisamente diversi (anche se secondo alcuni potrebbe dipendere dalla prospettiva).

Le chiacchiere sulla 'regina' di Uomini e Donne

Non è la prima volta che Ida viene accostata alla chirurgia plastica. Nel recente passato, infatti, la dama ha ammesso di essere amica di Giacomo Urtis, medico estetico delle star e non solo: i due hanno usato i social network per far sapere che Platano si sottopone a dei trattamenti di vitamine per rendere più elastica e giovane la sua pelle.

Il legame tra la protagonista di Uomini e Donne e il chirurgo delle vip, sta portando tanti a pensare che potrebbero essere vari i ritocchini fatti dalla parrucchiera da quando è un personaggio televisivo, non solo quelli al viso dei quali ha parlato pubblicamente.

Sino a ora, però, la bresciana non ha né confermato né smentito il rumor sull'intervento al seno, anche se la foto del "prima e dopo" sta facendo il giro della rete in questo periodo.

La scalata al trono di Uomini e Donne

Le indiscrezioni che stanno uscendo su Ida e sul suo privato, sono la conseguenza della pausa estiva che Uomini e Donne si è concessa a partire dal 1° giugno.

Da una decina di giorni, infatti, il dating-show non va in onda e quindi i fan sono alla ricerca di notizie sui personaggi più discussi del cast, e la maggior parte di essere vengono scovate sui social network.

C'è addirittura qualche curiosi che aspetta di assistere all'ennesimo riavvicinamento tra Platano e Guarnieri ma, stando all'intervista che lui ha rilasciato al magazine della trasmissione, questo non dovrebbe accadere né durante l'estate né quando ricominceranno le registrazioni.

La dama del Trono Over, invece, ha preferito non esporsi troppo sulla storia andata male con Riccardo: quando i giornalisti le hanno chiesto di raccontare cosa è successo con l'ex dopo la fine delle riprese, lei ha sposato il silenzio e si è detta pronta a ripartire da zero.

Ida, comunque, è stata la protagonista indiscussa dell'ultima stagione di U&D: mese dopo mese, puntata dopo puntata, la bresciana ha conquistato lo scettro di regina della versione senior, il ruolo che negli anni precedenti è spettato di diritto a Gemma Galgani.

A proposito della torinese, girano voci contrastanti sul suo futuro in tv: c'è chi pensa che lascerà e chi è certo della sua ennesima riconferma.