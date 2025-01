Le anticipazioni di Uomini e donne annunciano la nascita di una nuova coppia nel parterre over. Secondo le indiscrezioni trapelate dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, le vicende sentimentali di Maurizio avranno un lieto epilogo: troverà l'amore con una dama con cui è uscito solo poche volte. Erika , invece, bacerà un signore, ma rimarrà delusa poiché l'uomo non attribuirà lo stesso valore al loro avvicinarsi. Nel trono classico, inoltre, proseguiranno i percorsi di Francesca Sorrentino, Gianmarco Steri e Tina Cipollari.

Maurizio Rocchi trova l'amore a Uomini e Donne

Maurizio Rocchi troverà l'amore. La nuova coppia racconterà in studio le emozioni dei loro primi incontri. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni non svelano il nome della dama che riuscirà a fare breccia nel cuore del cavaliere, ma, stando a quanto andato in onda recentemente su Canale 5, Maurizio aveva iniziato a conoscere Liviana e Cristina. Potrebbe trattarsi di quest'ultima, poiché in televisione era trapelato un particolare interesse da parte di entrambi. E mentre per Maurizio le cose andranno bene, niente di fatto per Cristina , che preferirà chiudere la frequentazione in corso.

Erika delusa dopo il bacio dato a un cavaliere

Erika uscirà con un cavaliere e tra i due protagonisti del parterre over scatterà un bacio.

Mentre per la dama il gesto avrà un significato importante, per il cavaliere sarà diverso, poiché rivelerà che il bacio non gli ha lasciato nulla. Erika rimarrà molto delusa dalle parole dell'uomo. Per quanto riguarda il trono classico, Francesca sarà ancora incerta tra Gianmarco e Gianluca. Tina Cipollari , intanto, conoscerà i primi corteggiatori e deciderà di andare a cena con Cosimo.

Per Gianmarco Steri , invece, il percorso inizierà nel migliore dei modi: 8000 ragazze chiameranno per corteggiarlo. In studio verrà quindi organizzata una sorta di speed date per permettere al tronista di fare una scelta preliminare su quali single tenere.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Diego ha lasciato Uomini e donne

Nelle precedenti puntate della trasmissione andate in onda su Canale 5, Diego Tavani ha chiuso la conoscenza con Claudia D'Agostino perché non si è sentito ricambiato dalla dama in egual misura. Mentre Diego ha deciso di abbandonare la trasmissione, Claudia è rimasta in studio e ha iniziato una conoscenza con Giorgio, un cavaliere campano con cui si è potuta vedere più volte grazie alla poca distanza tra le loro abitazioni. Fabio Cannone, invece, è uscito con Elena e tra i due è scattato un bacio. Spazio anche a Tina Cipollari, che ha fornito l'identikit del suo uomo ideale: facoltoso, con diverse proprietà immobiliari e propenso a viaggiare.