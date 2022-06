Ida Platano e Riccardo Guarnieri mettono un punto alla loro relazione nello studio di Uomini e donne. Le ultime puntate della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sono state a dir poco dense di colpi di scena per la coppia, che si è ritrovata a dover prendere una decisione finale sul da farsi.

Dopo averci riprovato per l'ennesima volta, Ida e Riccardo hanno preferito dirsi addio definitivamente e intraprendere due strade differenti.

Eppure questo non esclude che i due possano ritornare al centro dell'attenzione nelle nuove puntate di settembre.

Scatta l'addio finale tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio il finale di stagione per Ida e Riccardo è stato a dir poco amaro. C'è stato un momento in cui la coppia ha scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto e quindi provare a rimettere insieme i cocci di questa tormentata storia d'amore.

Tra i due Ida è apparsa maggiormente presa dal suo ex fidanzato storico: la dama non ha nascosto il fatto di provare ancora oggi dei forti sentimenti nei suoi confronti.

Anche Riccardo, dopo aver troncato la frequentazione con la dama Gloria, si è convinto del fatto che fosse giusto dare un'altra possibilità a questo amore.

Triste epilogo per Ida Platano e il suo ex fidanzato nel finale di stagione a U&D

I due, quindi, hanno deciso di riprovarci e sono stati protagonisti di diverse esterne che hanno fatto insieme fuori dal programma, che avevano lo scopo di aiutarli a chiarirsi e riappacificarsi.

Peccato però che l'esito finale sia stato a dir poco drammatico.

Nello studio di Uomini e donne, infatti, si è arrivati alla resa dei conti e i due protagonisti del trono over hanno scelto di chiudere definitivamente la loro relazione e dirsi addio.

Non sono mancati neppure i momenti di tensione: la dama ha avuto un vero crollo emotivo, tanto da "tremare come una foglia" in studio durante l'acceso confronto con il suo ex fidanzato.

La coppia Ida-Riccardo ritorna in studio a Uomini e donne 2022/2023?

Cosa succederà a questo punto? Per il momento si sono detti addio, ma i tantissimi fan di Uomini e donne sono curiosi di scoprire come si evolverà la situazione nel corso dell'estate.

Seppur lontani dalle telecamere, Ida e Riccardo potrebbero tornare a frequentarsi e in ogni modo potrebbero tranquillamente rimettere piede in studio nella trasmissione Mediaset nel corso della prossima edizione.

I due protagonisti del trono over, quindi, potrebbero rimettersi in gioco a Uomini e donne, pronti a cercare ancora una volta l'amore, e sicuramente non mancherebbero le frecciatine e le stoccate su quello che c'è stato.