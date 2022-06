L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne inizierà tra circa tre mesi, ma sul web già si parla di quello che accadrà al debutto, ovvero quando sarà presentato il nuovo cast. Stando a quello che si vocifera soprattutto sui social network, i protagonisti del Trono Over e quelli del Classico dovrebbero essere ancora uniti in un'unica formula. Per quanto riguarda i ragazzi che si accomoderanno sulla poltrona rossa, pare che saranno quattro e che tra loro figurerà almeno un volto già noto al pubblico.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Le registrazioni di Uomini e Donne riprenderanno soltanto a fine agosto, ma già da ora impazzano parecchi rumor sul meccanismo che sarà proposto ai telespettatori al rientro dalle vacanze.

Il 15 giugno, ad esempio, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha regalato ai suoi follower di Instagram un'indiscrezione molto interessante sulle puntate del dating-show che saranno trasmesse in tv dopo la pausa estiva.

"Molto probabilmente a settembre ritornerà la formula mista, ovvero Classico e Over insieme", ha fatto sapere l'esperto di gossip sui social network. La redazione del longevo programma di Canale 5, dunque, avrebbe deciso di puntare ancora una volta sulla "convivenza" in studio tra dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici: spetterà a Maria De Filippi, poi, giostrare i vari racconti in modo equo e anche in base alle preferenze dei telespettatori.

Le voci sui protagonisti di Uomini e Donne

Il rumor che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni sui social non si è limitato allo svelamento del possibile meccanismo di Uomini e Donne 2022/2023. L'esperto di cronaca rosa, infatti, ha catturato l'attenzione di fan e curiosi quando ha aggiunto: "I tronisti saranno quattro, e tra loro troveremo sicuramente volti nuovi ma anche uno/a che è già conosciuto/a".

Il ragazzo che durante la stagione tv regala spesso interessanti anticipazioni sulle registrazioni del dating-show, in queste ore ha fatto sapere che ad accomodarsi sulla poltrona rossa a settembre saranno quattro ragazzi, e che tra loro dovrebbe figurare almeno una persona che il pubblico di Canale 5 ha già visto.

In questo periodo sono stati fatti i nomi di alcuni candidati al cast del prossimo Trono Classico, e la maggior parte sono ex corteggiatori che non sono stati scelti come Lilli Pugliese, Federica Aversano e Andrea Della Cioppa.

Conto alla rovescia per il ritorno di Uomini e Donne

Ricapitolando, la nuova edizione di Uomini e Donne non dovrebbe proporre particolari novità ai telespettatori. A partire da metà settembre, infatti, su Canale 5 dovrebbero essere trasmesse puntate miste del dating-show, ovvero dedicate sia agli amori dei giovani tronisti che a quelli di dame e cavalieri dell'Over.

A proposito della versione senior del format Mediaset, in questi giorni stanno circolando parecchie voci su chi sarà confermato e chi no dopo l'estate. Fan e giornalisti sono certi del ritorno nel parterre di Ida Platano, Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro, mentre ci sono dubbi sulle riconferme di Biagio Di Maro, Catia Franchi, Gloria Nicoletti e, a sorpresa, Riccardo Guarnieri.

Da quando la trasmissione è andata in vacanza, il pugliese è stato beccato più volte in dolce compagnia; Amedeo Venza ha fatto sapere che il bel personal trainer avrebbe una nuova fiamma di nome Serena e la starebbe frequentando da qualche settimana e dopo aver messo un punto definitivo al tira e molla con Ida. Quest'ultima, invece, è single e non perde occasione per sfogarsi sui social network in seguito all'ennesima delusione d'amore che l'ex fidanzato le sta facendo vivere.