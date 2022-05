Le anticipazioni sulle ultime puntate di Uomini e donne rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per quanto riguarda le vicende della coppia composta da Ida e Riccardo.

I due, infatti, si ritroveranno ad un punto di svolta del loro problematico rapporto e, questa volta, arriveranno a prendere una decisione importante per entrambi.

Spazio anche alle scelte dei tronisti: la più attesa è sicuramente quella di Luca Salatino, che si ritrova diviso tra Soraia e Lilli.

Ida e Riccardo ci riprovano ancora: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Ida e Riccardo si ritroveranno a prendere una decisione molto importante legata al loro futuro.

I due protagonisti del trono over, dopo un timido riavvicinamento che c'è stato nelle settimane precedenti, avevano scelto di tornare a frequentarsi e quindi fare delle uscite insieme.

Tutto sembrava far sperare per il meglio, al punto che in molti avevano auspicato un ritorno di fiamma ormai imminente.

Le cose, però, sono andate diversamente e gli spoiler delle ultime registrazioni di questa stagione, rivelano che i due hanno confessato di non aver fatto altro che scontrarsi durante queste nuove uscite fatte insieme.

Ida chiude con il suo ex Guarnieri e volta pagina

Insomma, quel feeling speciale che aveva permesso loro di innamorarsi, non è ricomparso e alla fine i due hanno scelto di chiudere definitivamente il loro rapporto.

Il finale di Uomini e donne, quindi, sarà decisamente amaro per Ida Platano che si ritroverà a dover voltare nuovamente pagina dopo che in queste settimane non aveva nascosto un coinvolgimento nei confronti del suo ex Guarnieri.

E poi ancora, le anticipazioni di queste ultime puntate di Uomini e donne previste fino al 1° giugno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per la scelta finale del tronista Luca Salatino.

Per lui, infatti, arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione e vivere la sua favola d'amore lontano dai riflettori mediatici.

La scelta di Luca, Lilli in lacrime: anticipazioni Uomini e donne ultime puntate

Due le pretendenti che arriveranno all'atteso rush finale: Lilli e Soraia. Ad avere la meglio, alla fine, è stata la giovane Soraia che è riuscita a far breccia nel cuore del tronista romano, portandolo così a sceglierla.

Niente da fare per Lilli: le anticipazioni finali di Uomini e donne rivelano che nel momento in cui la corteggiatrice ha appreso il triste verdetto di Luca, non ha potuto nascondere la sua amarezza, scoppiando in un pianto liberatorio.

Insomma, il percorso di Lilli si è concluso con questa amara delusione anche se, i fan social del programma, si augurano che Maria De Filippi possa darle la possibilità di rimettersi in gioco nelle vesti di tronista, durante la prossima edizione di Uomini e donne, in partenza a settembre.