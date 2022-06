Le puntate finali di Brave and Beautiful vedranno Korhan perderà la vita per mano di Riza. Cahide rimarrà vedova a poche ore dalla nascita di Nurhan, la bambina frutto del suo amore con il marito. In seguito, forse anche per riuscire a superare il dolore per la morte di Korhan, la donna deciderà di crescere anche Muzzafer, il figlio di Hulya.

Riza uccide Korhan: Cahide resta a vedova dopo la nascita della figlia

Manca poco al gran finale di stagione di Brave and Beautiful. Ancora tante cose succederanno in queste ultime puntate della serie tv turca, molte delle quali saranno legate allo psicopatico Riza.

Proprio il fratello di Adalet non esiterà ad uccidere ancora e questa volta nel suo mirino finirà il povero Korhan. Proprio il marito di Cahide verrà ucciso da Riza nello stesso giorno in cui sarà diventato padre della piccola Nurhan. Cahide infatti, darà alla luce la bambina poche ore dopo essere starà scagionato dall'accusa di aver avvelenato Suhan. La nascita della bimba, riavvicinerà Cahide e Korhan, i quali si perdoneranno a vicenda per tutte le cose passate, pronti a ricominciare una nuova vita insieme alla figlioletta appena nata. Peccato che il destino giochi un brutto scherzo alla coppia e che Korhan venga assassinato, lasciando vedova Cahide.

Cahide non molla e cresce da sola la figlia avuta da Korhan

Come prevedibile la morte di Korhan sconvolgerà l'intera cittadina di Korludag. Tashin giurerà di vendicarsi di Riza, il quale nel frattempo, avrà rapito pure Suhan. Cahide invece, si ritroverà a dover crescere da sola la piccola Nurhan, chiamata così proprio in onore della madre defunta di Korhan.

Per Cahide non sarà affatto semplice capire come impostare la sua nuova vita da vedova. Potrà però contare sull'aiuto di Reyhan che le starà sempre a fianco. Nel corso delle puntate finali di Brave and Beautiful, si noterà come Cahide creda persino di vedere il defunto marito al suo fianco. Si tratterà ovviamente di immaginazione, ma la donna troverà sollievo da questo.

Cahide accetta di crescere anche Muzzafer, il figlio di Hulya

In seguito, Cahide riceverà anche una telefonata dal carcere: sarà Hulya a chiamarla. La donna, come noto, sarà dietro alle sbarre per l'omicidio di Nefim. Avrà davanti a sé ancora molti anni da trascorrere in carcere, motivo per il quale chiederà a Cahide di prendersi cura del piccolo Muzzafer. In buona sostanza, Cahide dovrebbe fargli da seconda mamma. La vedova Korludag sarà titubante, ma alla fine accetterà. Hulya ovviamente la ringrazierà è le dirà che non dimenticherà mai questo suo gesto di generosità. Cahide a sua volta, le prometterà che le farà spesso visita in carcere con il piccolo Muzzafer. Dopo aver perso tragicamente il marito, Cahide sembrerà una persona diversa. Si sarà pentita di tutti gli errori del passato e vorrà solo fare da madre a Muzzafer e Nurhan.