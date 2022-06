Riccardo Guarnieri ha preso in giro Ida Platano a Uomini e donne? È questo il dubbio che aleggia intorno al cavaliere pugliese protagonista del trono over che, nel corso delle battute finali dell'ultima stagione, si è ripresentato in studio per cercare di avere una nuova chance.

Tra Riccardo e Ida c'è stato un nuovo riavvicinamento, poi finito male, e subito dopo la fine del programma, il cavaliere è stato beccato in compagnia di una nuova dama.

Da qui, il sospetto che Riccardo potesse già aver intrapreso questa frequentazione prima ancora che finisse l'avventura a Uomini e donne.

Ida e Riccardo: dal ritorno di fiamma all'addio finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne è stato uno dei colpi di scena delle puntate finali dell'ultima edizione.

Il cavaliere ha rimesso piede in studio dopo un lungo periodo di tempo, dove sembrava che avesse voluto mettere la parola "fine" alla sua esperienza in tv.

Invece, alla fine, Riccardo si è ripresentato e ha provato a rimettere in piedi la sua storia d'amore con la dama Ida Platano, sua partner storica.

I due si sono concessi questa seconda possibilità ma, alla fine, le cose sono andate male.

L'addio finale tra Ida e Riccardo e lui cambia già pagina

Ida e Riccardo si sono ritrovati sul piede di guerra in studio e, la dama siciliana ha ammesso di essersi sentita presa in giro dal suo ex, dato che lui non sarebbe più innamorato di lei.

Da quel momento in poi, Ida e Riccardo hanno intrapreso due strade differenti e non si sono più visti e sentiti, confermando di fatto il loro addio.

Il cavaliere, però, sembra aver voltato già pagina dato che pochi giorni dopo la fine del programma in tv, è stato subito beccato in compagnia di una nuova dama misteriosa, mentre girava in centro per le strade di Brindisi.

Riccardo Guarnieri ha ingannato Ida Platano e la redazione di Uomini e donne?

In questi ultimi giorni, invece, sono arrivate delle segnalazioni social che lo avrebbero visto protagonista assieme a questa dama misteriosa, di un weekend a Napoli.

Sta di fatto che, questi avvistamenti che riguardano il cavaliere di Uomini e donne, hanno alimentato un bel po' di dubbi e sospetti.

Molti fan, infatti, sospettano che Riccardo avesse già conosciuto colei che sarebbe il suo nuovo flirt, ai tempi della partecipazione nel programma di Maria De Filippi.

Di conseguenza, nel caso in cui ciò fosse vero, significherebbe che Riccardo Guarnieri avrebbe ingannato non solo Ida Platano ma anche lo stesso programma. Qual è a questo punto la verità dei fatti? Riccardo farà chiarezza oppure preferirà stare in silenzio? Lo scopriremo nelle prossime ore.