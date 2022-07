Sono giorni che si parla di due allievi molto amati della ventunesima edizione di Amici. Alex Wyse e Cosmary Fasanelli hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore e questo ha gettato i fan nel più totale sconforto. A distanza di una settimana dall'annuncio dell'addio, il cantante è tornato sul palco per aprire il concerto di Ermal Meta, mentre la ballerina è finita al centro delle chiacchiere per qualche avvistamento di troppo in compagnia di Nunzio Stancampiano, ma i due sono solamente amici,

Aggiornamenti sull'ex coppia di Amici

Sono trascorsi pochi giorni da quando Cosmary Fasanelli ha ufficializzato la rottura con Alex Wyse con un messaggio social.

Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, l'allieva della ventunesima edizione di Amici ha fatto sapere che la relazione nata nella scuola col cantante è finita.

A distanza di meno di sette giorni da questo annuncio, i fan stanno continuando a monitorare gli spostamenti e i comportamenti degli ormai ex fidanzati.

Entrambi i giovani non si sono più esposti pubblicamente per commentare la loro rottura, ma chi li ha incontrati di recente racconta di due stati d'animo decisamente diversi, perlomeno all'apparenza.

È stata riportata la segnalazione di qualcuno che ha incrociato Alex per caso in stazione: il ragazzo sarebbe apparso nervoso, irritato e per nulla disposto a scambiare quattro chiacchiere con i presenti.

Il chiarimento sul rapporto post Amici

Discorso diverso, invece, per Cosmary. Da quando ha reso pubblica la separazione da Alex, la ballerina si è sempre mostrata sorridente sia negli incontri con i fan (soprattutto per le strade delle città dove si registra Battiti Live, show musicale di Italia 1 che la vede protagonista del corpo di ballo) che sui social network.

A proposito dei contenuti che stanno circolando sul web in questi giorni, in molti si vede Fasanelli in compagnia di un altro allievo di Amici 21 molto amato dal pubblico.

In tanti, infatti, si sono accorti che la danzatrice pugliese trascorre parecchio tempo con Nunzio Stancampiano, anche lui protagonista dell'edizione del talent show vinta da Luigi Strangis.

Qualche utente della rete ha ipotizzato che potrebbe essere nata una simpatia tra il siciliano e la neo single Cosmary, ma non esistono ancora prove che avvalorino questa tesi. I due ragazzi stanno lavorando insieme per il programma condotto da Elisabetta Gregoraci, quindi è normale che il loro rapporto si sia stretto e che la complicità sia aumentata.

Il silenzio del finalista di Amici

Tra Cosmary e Nunzio, dunque, al momento dovrebbe esserci solo un bel rapporto d'amicizia e una collaborazione professionale sul palco di Battiti Live.

Se la ballerina pugliese ci tiene a mostrarsi ai fan sempre sorridente, Alex sembrerebbe non riuscire a nascondere i suoi stati d'animo e spesso è stato pizzicato col broncio, soprattutto da quando la relazione con l'ormai ex fidanzata ha cominciato a scricchiolare.

Una gioia, però, di recente Wyse l'ha avuta e gliel'ha regalata un artista che durante il serale di Amici si è esposto più volte per fargli i complimenti per il suo talento.

"Fagli aprire i tuoi concerti", tutto è iniziato con questa richiesta di un utente di Twitter a Ermal Meta, quando il programma di Canale 5 era ancora in onda.

"Perché no, anzi sì!" aveva risposto il cantautore al tempo nell'attesa che l'allievo uscisse dalla scuola e si esprimesse a riguardo.

Lo scorso 8 luglio, Alex ha aperto il concerto di Ermal a Villa Ada (Roma) e, dopo aver interpretato i suoi brani di successo, ha anche duettato con l'artista sulle note di "Piccola anima".