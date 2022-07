Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per settembre 2022, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in prime time di Can Yaman.

L'attore turco, dopo un periodo di assenza sul piccolo schermo, tornerà ad essere uno dei volti di punta della prossima stagione televisiva Mediaset con l'attesissima fiction "Viola come il mare".

Spazio anche al ritorno di Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che non tornerà in onda al sabato pomeriggio.

Il ritorno di Can Yaman in prime time: anticipazioni palinsesti Mediaset settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo settembre 2022, rivelano che in prima serata troverà spazio la messa in onda di "Viola come il mare", la nuova serie televisiva in sei puntate che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Dopo essere stata rinviata, ecco che Mediaset ha annunciato ufficialmente la messa in onda della serie: le puntate della prima stagione saranno trasmesse da settembre in poi su Canale 5.

Al momento, però, non si conosce ancora il giorno esatto di messa in onda della fiction, che potrebbe essere collocata al mercoledì sera.

Amici 22 torna ma non va di sabato: palinsesti Mediaset settembre

E poi ancora, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Amici 22, il seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, campione di ascolti del daytime.

Dopo la parentesi dello scorso anno, quando lo show è stato trasmesso di domenica pomeriggio, per quest'anno si pensava ad un ritorno al sabato pomeriggio, ma così non sarà.

Complici i buoni ascolti registrati nella passata stagione televisiva, Mediaset ha scelto di puntare ancora sulla coppia De Filippi - Toffanin per la domenica pomeriggio di Canale 5.

Di conseguenza, la messa in onda di Amici 22 resta confermato di domenica e subito dopo ci sarà spazio per l'appuntamento domenicale con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Il ritorno di Pio e Amedeo e Michelle Hunziker: anticipazioni palinsesti Mediaset settembre

Il mese di settembre, inoltre, sarà caratterizzato anche dal ritorno di Scherzi a parte, lo show condotto da Enrico Papi che troverà spazio in prime time su Canale 5, dopo i buoni ascolti della passata edizione.

Mediaset tornerà a puntare anche su Michelle Impossible, il varietà condotto da Michelle Hunziker, che sarà riproposto con nuove puntate dopo la buona performance della passata stagione televisiva.

Sempre in prime time, a settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Pio e Amedeo: il duo comico pugliese proporrà una nuova edizione di Emigratis ma, questa volta, non andrà in onda su Italia 1 bensì sulla rete ammiraglia del Biscione.