C'è grande attesa per scoprire quale sarà il cast della nuova edizione di Amici. Nella giornata di lunedì 11 luglio, in rete, è trapelato un gossip riguardo Lorella Cuccarini. Nelle nuove puntate del talent show di Maria De Filippi, infatti, la ballerina tornerà ad essere una delle professoresse di canto. Inoltre, Mattia Zenzola era già stato confermato come uno degli alunni della scuola. Nel frattempo, sembrerebbero esserci possibilità di ingresso anche per Giovanni, figlio di Biagio Antonacci.

Amici 22, nuove puntate: Lorella Cuccarini è confermata come prof di canto

I casting per trovare nuovi ballerini e nuovi cantanti della scuola di Amici sono iniziati da qualche settimana, mentre per il cast della trasmissione non è arrivata ancora alcuna certezza, a meno di quella giunta su Lorella Cuccarini. La ballerina, infatti, per il secondo anno consecutivo sarà una delle professoresse di canto del talent show di Canale 5. La notizia riguardante la conferma dell'insegnante è arrivata nel pomeriggio di lunedì 11 luglio. La diretta interessata ha dichiarato che non avrebbe avuto senso interrompere un'esperienza così bella.

Amici 22: Mattia Zenzola torna nella scuola

Nell'edizione di Amici del 2021/2022, a un passo dal serale, Mattia Zenzola aveva dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio.

L'amicizia fra il ballerino pugliese e Christian aveva colpito molto i telespettatori della trasmissione di Canale 5. Entrambi gli alunni erano stati seguiti nella danza da Raimondo Todaro e il marito di Francesca Tocca aveva legato molto con i suoi allievi. L'uscita di Mattia dalla scuola, poco prima della fase finale del programma, aveva gettato nello sconforto Christian e Raimondo.

Todaro, però, in accordo con la produzione era riuscito a dare una seconda opportunità all'alunno barese, assegnandoli un banco nell'edizione del 2022/2023. Nelle prime puntate di Amici, pertanto, Mattia Zenzola tornerà sui banchi di scuola in qualità di ballerino.

Amici 22: il figlio di Biagio Antonacci potrebbe essere un allievo della scuola

Nella giornata di lunedì 11 luglio, inoltre, in rete sono trapelate indiscrezioni riguardo la presenza fra i banchi della scuola del figlio di Biagio Antonacci. Sembrerebbe che Giovanni, figlio del noto cantante, potrebbe essere uno degli allievi del talent dell'edizione 2022/2023. Già nella precedente edizione della trasmissione di Maria De Filippi, uno degli alunni era figlio di un celebre cantante. Lda, ossia Luca D'Alessio, figlio di Gigi, era riuscito ad arrivare al serale del programma di Canale 5. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire ulteriori novità sul cast delle nuove puntate di Amici.