Dopo aver svelato con un video di essere in attesa del loro primo figlio, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno voluto condividere con i follower un altro bellissimo momento. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne ha condiviso sui rispettivi profili Instagram un video riguardante il party di gender reveal. Il primogenito di Claudia e Lorenzo sarà una femmina: tripudio di palloncini e tanta commozione per entrambi, che a breve si ritroveranno una piccolina tra le braccia.

Gender reveal party per Claudia e Lorenzo: sarà una femmina

Fiocco rosa in casa Dionigi-Riccardi: la coppia ha condiviso un video su Instagram che ha rivelato il sesso del primogenito.

Claudia e Lorenzo sono giunti in un giardino decorato con palloncini rosa da un lato e celesti dall'altro. Al centro un armadio. Le ante sono state aperte contemporaneamente dai futuri genitori e così il colore rosa ha sommerso i due, con tanto di abiti da bambina che sbucavano da dietro i palloncini. Le lacrime di Claudia hanno commosso i fan della coppia, ma non è mancata l'ironia di Lorenzo.

L'ex tronista di Uomini e Donne era anche lui molto emozionato ma, come ha sempre fatto anche durante il suo percorso televisivo, ha sfoggiato la sua ironia. "Due femmine" ha detto Lorenzo riferendosi al fatto che a breve, oltre alla compagna, avrà a che fare con un'altra donna. In precedenza, rispondendo alle curiosità dei numerosi follower, Riccardi aveva ammesso di avere una piccola preferenza per il maschio, ma di certo il giovane non è rimasto deluso quando ha scoperto che avrà una piccolina.

'Ti aspettiamo amore nostro': la dichiarazione d'amore per la figlia

"Ti aspettiamo amore nostro" hanno scritto Lorenzo e Claudia condividendo il video sui social e hanno chiesto ai follower quanti di loro avessero indovinato il sesso del nascituro. Claudia sta condividendo su Instagram tanti momenti del suo nuovo status di donna in dolce attesa e di certo non smetterà di farlo in futuro.

Adesso il prossimo passo sarà quello di scegliere il nome della piccolina: sapendo che sarà femmina il compito dovrebbe essere facilitato per la coppia. I due innamorati troveranno presto "l'accordo" su come chiamare la primogenita? Di certo anche questo momento verrà condiviso con i follower e chissà se il nome sarà uno di quelli classici della tradizione italiana, o se Claudia e Lorenzo non stupiranno tutti con un nome più particolare. Quel che è certo è che i due sembrano più uniti e innamorati che mai: la felicità di entrambi è palpabile.