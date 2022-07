Non sono passati neppure due mesi dalla fine di Amici 21, ma tra gli allievi più amati è già successo di tutto. Delle tre coppie che si sono formate in casetta quest'anno, due sono ancora insieme e una è ufficialmente "scoppiata". Alex e Cosmary hanno usato i social network per informare i fan della loro recente separazione, arrivata dopo settimane di crisi e gelo anche virtuale. Per quanto riguarda Sissi e Dario, Serena e Albe, procede tutto a gonfie vele nonostante i mille impegni di lavoro sia dei cantanti che dei ballerini.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Alti e bassi tra le coppie che si sono formate nella scuola di Amici durante l'edizione 2021/2022. La finale del talent-show è andata in onda il 16 maggio scorso, quindi sono passati meno di due mesi dal giorno in cui tutti i ragazzi hanno cominciato a viversi lontano dai riflettori.

L'impatto con la vita quotidiana, però, non ha fatto bene a tutte le relazioni che sono iniziate nella casetta: eccezion fatta per il primo periodo, col passare delle settimane sono emersi i primi problemi e le incomprensioni.

Questo è quello che emerge sulla storia che Alex e Cosmary hanno vissuto fino a poco tempo fa, ovvero fino a quando non hanno capito che sono troppo diversi e non possono stare insieme.

Già una decina di giorni fa, però, il cantante aveva allarmato i fan parlando di un momento un po' particolare del suo privato, un momento del quale preferiva non dire nulla pubblicamente.

Le motivazioni della rottura post Amici

A confermare le voci di crisi che circolavano da oltre una settimana, sono stati sia il cantante e la ballerina con due post Instagram che sono stati pubblicati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro.

Se Alex ha preferito comunicare con i fan scrivendo un messaggio in un gruppo privato (le sue parole poi sono state condivise su tutti i social), Cosmary ha pubblicato una Stories per ufficializzare la rottura col fidanzato.

"Non sempre le cose vanno come vorremmo, e questo fa male. La relazione è terminata da settimane, ma vi chiedo di rispettare questo momento", ha fatto sapere la giovane sempre sul web.

Non è ben chiaro se a mettere un punto sia stato Wyse o Fasanelli, ma una cosa certa è che entrambi hanno parlato di divergenze caratteriali che sono emerse solo una volta finito Amici.

Il cantautore, inoltre, lo scorso 5 luglio è stato paparazzato da alcuni curiosi in stazione poche ore prima dell'annuncio: chi si è imbattuto in Alex qualche ora fa, racconta che era nervoso e poco sorridente.

Le unioni tra gli allievi di Amici

La storia tra Alex e Cosmary è finita circa un mese dopo la finale di Amici, mentre le altre coppie della ventunesima edizione resistono.

Nei giorni scorsi si è ipotizzata una crisi in corso tra Sissi Cesana e Dario Schirone, ma il ballerino ha smentito tutto pubblicato una foto della fidanzata dal backstage di un evento al quale ha partecipato come ospite.

Anche tra Serena Carella e Albe La Malfa procede tutto a gonfie vele. A distanza di qualche settimana dall'ultima apparizione in tv, il cantante e la danzatrice si mostrano felici ed innamorati sui social network. Prima di iniziare il giro dell'Italia per promuovere il suo album, il rapper ha mantenuto la promessa fatta alla compagna nella scuola e l'ha portata a Parigi per festeggiare i loro primi sei mesi insieme.

Alla fine dell'estate, però, la pugliese volerà in America per la borsa di studio che ha vinto e ci rimarrà almeno mezzo anno. I fan temono che la lontananza possa fare male alla coppia, ma i due ragazzi sembrano non curarsi troppo di questo e pensano solo a condividere più tempo possibile prima della "separazione".