Nonostante la pausa estiva, il Paradiso delle Signore continua a sorprendere con le Anticipazioni Tv relative alla prossima stagione che andrà in onda su Rai 1 a partire da Settembre: in particolare, nelle nuove puntate, entrerà un personaggio misterioso all'interno del Grande Magazzino. Si tratta di Matilde di Sant'Erasmo, nipote della contessa, e sarà proprio quest'ultima a introdurla nell'atelier con l'oscura intenzione di sostituire Flora nel ruolo di stilista del Paradiso. Adelaide, infatti, dopo essere entrata in possesso delle quote azionarie del commendatore Farnesi, lavorerà a stretto contatto con il direttore Conti e lo esorterà ad attuare severi cambiamenti all'interno dell'azienda.

Vittorio, dal canto suo, dovrà impegnarsi a non perdere potere nelle decisioni da leader del Paradiso ed è probabile che si troverà al centro del fuoco nemico: con l'ingresso di Matilde, i Di Sant'Erasmo saranno in maggioranza e non è implausibile che saranno in prima linea per condurre il grande magazzino verso un nuovo futuro.

Il Paradiso delle Signore: Chi è Matilde Di Sant'erasmo

Nel dettaglio, le anticipazioni tv relative agli episodi inediti della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, puntano gli occhi sull'ingresso di un nuovo volto: Matilde Frigerio Di Sant'erasmo. Sarà proprio Adelaide ad assumerla all'interno del grande magazzino, in modo che Matilde possa essere il suo braccio destro e ottenere un peso decisionale maggiore nel comando diviso con il direttore Conti.

Non solo, Adelaide ha progetti ben più meschini: la contessa non ha accettato la decisione di Umberto di lasciarla per vivere il rapporto con Flora e la Di Sant'Erasmo brama vendetta. La probabilità che Adelaide agisca alle spalle di Ravasi per licenziarla dal Paradiso sta diventando sempre più una certezza e, al ritorno dalla vacanza con il commendatore, la stilista potrebbe trovare una brutta sorpresa ad attenderla.

Matilde giocherà un ruolo fondamentale all'interno del piano: dovrà essere istruita per poter sostituire Flora.

Il possibile rapporto con Vittorio Conti

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore, rivelano inoltre che Matilde ha un passato doloroso alle spalle, ma è riuscita a rialzarsi con coraggio. Un periodo buio può portare una persona a essere molto più forte e determinata nel futuro e viene da chiedersi quali intenzioni potrà avere la ragazza nel momento in cui giungerà al Paradiso.

Se da una parte il direttore Vittorio Conti dovrà mantenere il pugno di ferro per evitare di essere sottomesso, dall'altro potrebbe trovare una valida alleata proprio nella nipote della contessa: i due infatti sono entrambi reduci da un duro periodo e non è da escludere che possano legarsi una volta che impareranno a conoscersi. La sinossi ufficiale della settima stagione del Paradiso delle Signore parla chiaro: il rapporto tra Vittorio Conti e Matilde di Sant'Erasmo sarà "inaspettato". Che sia l'inizio di una nuova storia d'amore?

Per scoprirlo, bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi. L'appuntamento è fissato per settembre su Rai 1.