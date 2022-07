Lorella Cuccarini sta continuando a portate avanti le sue interviste sul web. Stavolta a interloquire con lei per io format "Un caffé con" è stata Anna Pettinelli. Dopo la diffusione della notizia del suo addio ad Amici - al suo posto dovrebbe arrivare Arisa - la conduttrice radiofonica si è raccontata senza filtri sulla sua carriera tra radio e tv, ma anche la sua vita sentimentale, dopo la fine della sua storia con Stefano Macchi, con il quale ha partecipato anche a Temptation Island Vip. Oltre a spendere parole di elogio per Maria De Filippi, Pettinelli ha chiarito cosa pensa di Rudy Zerbi, con il quale non sono mancati i battibecchi durante i suoi anni di permanenza al talent.

Le liti tra i due sono vere: le loro visioni dell'arte sono opposte.

Anna e Rudy agli antipodi

Così come Veronica Peparini anche Anna Pettinelli si prepara, secondo le indiscrezioni che circolano, a lasciare Amici. Pettinelli quindi potrebbe non essere professoressa di canto nell'edizione numero 22, ma la speaker ha potuto chiarire qualche concetto che le sta particolarmente a cuore durante l'intervista per il web condotta da Lorella Cuccarini. Dopo un excursus sulla sua carriera, che le è valsa il premio "Microfono d'oro" per il suo impegno in radio, era impossibile non parlare del rapporto conflittuale con Rudy Zerbi.

Al pubblico è ben chiaro che tra i due c'è una differenza per quanto concerne il modo di intendere l'arte della musica, ma Anna ha voluto precisare che le loro liti in tv non sono per nulla artefatte né decise a tavolini.

"Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Poi lo rispetto perché fa il profm ma non c’è proprio niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose" ha detto Anna riferendosi a Zerbi.

L'elogio di Maria e il percorso a Temptation Island

Ribadendo che sono agli antipodi, Pettinelli ha chiarito senza mezzi termini il suo pensiero su Rudy Zerbi ("lui mi sta antipatico".

Di tutt'altro tono le parole che Anna ha speso per Maria De Filippi. Facendo notare quanto tempo la conduttrice dedichi al lavoro, Anna ha sottolineato tutte le caratteristiche positive della conduttrice: "Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa lei la vede prima di te". Ha anche ammesso che se mai avesse un problema insormontabile chiamerebbe proprio lei per avere un consiglio.

Infine c'è stato tempo per parlare della fine della relazione con Stefano Macchi. Affermando che la sua vita sentimentale è sempre complicata perché crea uomini che nella realtà non esistono, Anna ha parlato del suo percorso televisivo a Temptation Island. Il peggio è arrivato quando sono state mandate in onda le puntate: Anna ha confessato di aver reagito male ogni volta. In ogni caso non rinnega nulla: rifarebbe tutto perché alla fine è venuta fuori la "vera Anna".