Fervono i preparativi per l'edizione numero 22 di Amici: la macchina per mettere insieme un cast, che non deluda le altissime aspettative del pubblico di Canale 5, lavora a pieno ritmo. Quest'anno potrebbero esservi non pochi cambiamenti dietro i banconi dei professori e sebbene le voci non siano state confermate in maniera ufficiale, pare proprio che Anna Pettinelli sia pronta a dire addio al talent. Secondo TvBlog, che ha lanciato l'anteprima, la speaker radiofonica potrebbe non essere una professoressa di canto. Ma niente paura, il pubblico non resterà orfano dei siparietti tra "PettiSeven" e Rudy Zerbi: il professore di canto, la cui presenza non è mai stata messa in discussione, potrebbe avere arguti scambi di battute con Arisa, che a quanto pare è pronta a prendere il posto di Anna.

Aria di cambiamento tra i prof di Amici 22

Cambiamenti e rimpasti sono gli ingredienti principali dei preparativi di Amici 22. Quando si è diffusa la notizia del ritorno di Arisa ad Amici, dopo la partecipazione (con vincita) a Ballando con le Stelle e a Il Cantante Mascherato in qualità di "investigatrice" su Rai 1, sono state messe sul piatto diverse ipotesi circa la formula che Maria De Filippi avrebbe adottato per mettere insieme il giusto gruppo di insegnanti. Confermata la presenza di Rudy, così come quella di Lorella Cuccarini, la quale ha ammesso di essere pronta per il terzo anno a mettere in campo la sua esperienza per aiutare i talenti emergenti, si è ipotizzato che Arisa potesse diventare il quarto membro della commissione aggiungendosi al terzetto che prevedeva anche Anna Pettinelli.

Altra ipotesi,era quella per cui Cuccarini potesse ritornare tra i professori di ballo. A questo punto, se Raimondo Todaro e Alessandra Celentano avevano confermato il loro ritorno ad Amici, i dubbi sulla riconferma si concentrano su Veronica Peparini. Questa altra ipotesi però contrastava con le dichiarazioni di Lorella, che aveva detto di essere ancora professoressa di canto.

Inoltre nulla faceva pensare che Peparini volesse o dovesse lasciare il programma.

Arisa al posto di Anna Pettinelli

Secondo alcune indiscrezioni Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli. Tornata single dopo la fine della sua lunga storia con Stefano Macchi, la conduttrice radiofonica avrebbe altri impegni lavorativi che non le consentirebbero più di prestare la giusta attenzione al talent.

Negli anni in cui è stata coach, Anna si è sempre messa a disposizione dei suoi ragazzi instaurando con loro rapporti molto intensi, non per nulla Rudy l'ha nominata "PettiSeven", per via del supporto incondizionato dato a Aka7even.

Certo la sua assenza, se fosse confermata, si farebbe sentire: i battibecchi che la vedevano protagonista erano all'ordine del giorno, ma di certo Arisa potrebbe cogliere in pieno la sua eredità. Non resta che attendere l'ufficialità della notizia a questo punto oppure la netta smentita.