Aurora Ramazzotti sbotta contro gli hater sui social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è lasciata andare a un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram, in cui ha ammesso di essere stufa di sentirsi dare della "figlia di".

Così, gli ennesimi attacchi da parte degli hater, hanno spinto la giovane Ramazzotti a replicare attraverso una canzone dedicata a tutti coloro che ancora oggi le "recriminano" il fatto di essere figlia di due personaggi famosi del mondo dello spettacolo italiano.

Il duro sfogo di Aurora Ramazzotti che sbotta contro gli hater

Nel dettaglio, Aurora Ramazzotti continua a essere costantemente al centro del Gossip e spesse volte anche delle critiche per mezzo del cognome importante che porta, e per la carriera di grande successo dei suoi genitori, entrambi sempre sulla cresta dell'onda.

"Chi mi segue sa quanto mi dia fastidio quando mi si dice 'se non ti chiamassi Ramazzotti non ti ca... nessuno'", ha sbottato la figlia di Eros e Michelle, che in questi anni si è cimentata con la conduzione di diversi programmi ed ha tentato così di seguire le orme di sua mamma sul piccolo schermo.

Aurora ha precisato di non rubare il lavoro a nessuno, semplicemente di essersi meritata le occasioni che le sono state offerte nel corso di questi pochi anni di carriera televisiva.

'Mi rompono per il mio cognome', sbotta Aurora Ramazzotti sui social (Video)

"Io scommetto che non rompono solo a me, anche a figli di avvocati, medici che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori" ha sottolineato ancora la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ribadendo che in Italia ci sarebbe un problema culturale che spingerebbe le persone ad attaccarla solo per il loro cognome "ingombrante".

Insomma una presa di posizione chiara a precisa quella di Aurora che, alla luce delle ultime critiche ricevute, ha scelto di non stare zitta e di replicare per le rime ai suoi hater, sempre pronti a puntarle il dito contro, tirando in ballo il fatto che sarebbe una privilegiata perché "figlia di".

I fan appoggiano lo sfogo di Aurora sul web

Le reazioni degli ammiratori non sono tardate ad arrivare sul web e sui social. In tanti si sono schierati dalla parte di Aurora, invitandola a fregarsene delle critiche da parte degli "odiatori social", che non farebbero altro che spuntare sentenze.

"Hai dimostrato a tutti quanto sei brava sul palco. Sei sempre stata fantastica", hanno scritto alcuni fan sui social ricordando le esperienze passate della giovane Ramazzotti che in questi anni si è cimentata nella conduzione del daytime di X Factor e anche in uno show su Canale 5 al fianco di mamma Michelle.