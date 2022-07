Molte novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova), la Serie TV turca delle reti Mediaset. Gli spoiler turchi delle nuove puntate rivelano che Zuleyha Altun sverrà a terra dopo aver appreso che Yilmaz Akkaya potrebbe essere morto in un incendio avvenuto in prigione.

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz riesce ad evadere dal carcere

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate rivelano che Yilmaz verrà dato per morto.

Tutto inizierà quando il protagonista verrà arrestato per aver provocato la morte di Naci dopo una spiata di Hunkar.

In seguito, l'astuta donna obbligherà Zuleyha, in attesa di un bambino, a sposare Demir in modo da dare un erede alla sua dinastia.

Intanto, le cose si metteranno male per Yilmaz, il quale verrà condannato a morte nonostante la promessa d'aiuto da parte della famiglia Yaman. In seguito Akkaya riuscirà a evadere dall'istituto penitenziario e a raggiungere la fattoria per cercare di vedere la sua amata. Qui il giovane però verrà tramortito con un colpo in testa dal capomastro, che lo riconsegnerà alla polizia, la quale procederà nuovamente al suo arresto.

Akkaya risulta tra i deceduti dell' incendio avvenuto in prigione

Nelle puntate turche di Bir Zamanlar Çukurova, la detenzione in carcere si rivelerà problematica per Yilmaz.

Il protagonista, infatti, si troverà davanti Veli Erdonmez, il fratellastro di Zuleyha. Akkaya, a questo punto, si scaglierà come una furia contro di lui, accusandolo di aver posto fine alla felicità della sorella quando ha deciso di venderla a Naci per pagare un debito di gioco. Per questa ragione, tra i due uomini vi sarà un parapiglia, inoltre Yilmaz scoprirà che la sua amata è diventata la moglie di Demir grazie a una rivelazione di Veli.

Durante lo scontro, Yilmaz e Veli urteranno una piastra elettrica, dove stava cuocendo del caffè. In breve tempo, la cella andrà letteralmente a fuoco e la polizia cercherà di mettere in salvo tutti i detenuti. Purtroppo quattro di loro moriranno nel rogo. Il mattino dopo, alla radio verranno letti i nomi dei morti dell'istituto penitenziario.

Zuleyha cadrà a terra svenuta quando scoprirà che anche Yilmaz risulta tra i deceduti dell'incendio avvenuto in prigione.

Zuleyha si rassegna all'idea di aver perso il suo amato

In seguito vi sarà un salto temporale: Zuleyha sarà al settimo mese di gestazione e rassegnata all'idea di aver perso il sua amato per sempre. Altun, a questo punto, si impegnerà a essere una brava moglie per Demir, mentre Saniye inizierà a farle dei dispetti che la manderanno su tutte le furie. Per questo motivo inizieranno i primi dissidi tra la protagonista e la domestica.