Sorprendenti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), in programma dall'11 al 15 luglio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca rivelano che Hunkar costringerà Zuleyha Altun a diventare la moglie di Demir Yaman se non vuole ripercussioni su Yilmaz Akkaya.

Anticipazioni Terra Amara: Yilmaz finisce in arresto

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le prossime puntate rivelano che Hunkar approfitterà del viaggio d'affari di suo figlio per raccontare alla polizia che Yilmaz ha trovato rifugio in casa sua.

Prima dell'arresto, il giovane riuscirà a sotterrare i documenti in un campo della tenuta. Sermin, Fadik, Gaffur e Saniye appariranno invidiosi nei confronti di Zuleyha. A tal proposito, il capomastro relegherà la protagoniste nelle baracche, dove sarà raggiunta da Gulten, intenzionata a riportarle la fede di Yilmaz, recuperata in camera sua. Poi, le giurerà di mantenere il massimo riserbo sulla faccenda.

Demir, intanto, fingerà di essere buono nei confronti di Yilmaz. Per questo motivo, gli farà recapitare un gruzzoletto di soldi, un materasso e un avvocato dopo aver parlato con il direttore del carcere.

Hunkar obbliga Zuleyha ad accettare la proposta di nozze

Nelle nuove puntate di Bir Zamanlar Çukurova, le domestiche appariranno infastidite dalle attenzioni che Demir e Hunkar rivolgono a Zuleyha.

A tal proposito, il giovane Yaman chiederà alla protagonista di diventare sua moglie. All'inizio, la donna sembrerà non voler accettare la proposta di nozze, se poi non venisse ricattata dalla futura suocera. Hunkar, infatti, minaccerà l'Altun di far condannare alla pena capitale Yilmaz se non farà credere a Demir di attendere un figlio da lui.

Per questo motivo, la protagonista verrà presentata in società, dove la signora Yaman racconterà agli ospiti che Zuleyha proviene da una famiglia facoltosa caduta in povertà ed ha solo una lontana prozia.

Demir e Altun diventano marito e moglie

Ed ecco, Demir e Zuleyha diventeranno marito e moglie. Durante, la festa Sermin si metterà alla ricerca dell'abito da sposa acquistato a Parigi dal giovane Yaman, se non lo trovasse.

Intanto, Hunkar macchierà le lenzuola di sangue per confermare la verginità della nuora.

Saniye diventerà gelosa della scalata sociale dell'Altun, che con una scusa si rifugerà nella sua camera, lasciando gli invitati a festeggiare nel salone della fattoria. Qui, la protagonista sarà raggiunta dalla matrona, che le farà intendere che quando sarà madre farà esattamente cos'ha fatto lei per i suoi figli. Alla fine, Zuleyha scoppierà in un pianto liberatorio, finendo per confessarle il suo triste passato e pensando alla prima notte di nozze che passerà con Demir.