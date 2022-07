Alex Belli entrerà nel cast de Il Paradiso delle Signore 7? È questo l'ultimo clamoroso retroscena che ruota intorno alla seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che vede protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi.

Voci che, in queste ore, hanno spinto l'attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, a fare chiarezza su quanto potrebbe accadere in futuro, senza nascondere che tutto potrebbe succedere.

Alex Belli entra nel cast de Il Paradiso delle signore 7?

Nel dettaglio, per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore 7, le cui riprese sono cominciate già da qualche mese ma andranno avanti fino alla fine del 2022, si era parlato del possibile arrivo di Alex Belli nel cast.

L'attore, ex volto di spicco della soap Centovetrine in onda per anni con successo su Canale 5 e recentemente protagonista indiscusso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di fare chiarezza e di spiegare come stanno le cose.

"Ho letto che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle signore. Al momento no", ha spiegato Alex Belli aggiungendo che non sarà neppure nel cast della nuova stagione di Un posto al sole.

'Ne riparliamo a settembre', rivela Alex Belli parlando de Il Paradiso 7

"Ne riparliamo a settembre", ha aggiunto ancora l'attore che non ha escluso a priori un suo possibile coinvolgimento nel cast della soap pomeridiana di Rai 1.

In attesa di scoprire cosa succederà dal prossimo settembre e se ci sarà davvero questo arrivo di Alex Belli nel cast della seguitissima soap opera di Rai 1, le prime anticipazioni sulle nuove puntate rivelano che non mancheranno i colpi di scena nel corso della prossima serie.

Spazio in primis alle vicende di Vittorio Conti che, in questa settima stagione, si ritroverà a dover lavorare fianco a fianco con la contessa Adelaide, dato che è diventata la nuova co-proprietaria del celebre grande magazzino, impossessandosi delle quote che fino a qualche tempo fa erano nelle mani di Umberto.

Vittorio Conti al centro delle trame nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Una sfida non facile per Vittorio che, nel corso dei prossimi episodi, si ritroverà a dover tenere a bada il carattere "fumantino" della contessa Adelaide, sul piede di guerra nei confronti di Umberto e Flora.

Ma questa settima stagione della soap opera, segnerà anche l'inizio di una nuova storia d'amore per Vittorio Conti che, dopo un periodo di sofferenza, riuscirà finalmente a voltare pagina.

Una nuova fiamma farà breccia nel suo cuore in queste nuove attesissime puntate de Il Paradiso delle signore 7, in programma dal 12 settembre in poi sulla rete ammiraglia Rai.