Nelle settimane scorse sul web era circolata l'indiscrezione di una possibile presenza di Alex Belli nelle soap opera Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole. A fare chiarezza su questi rumors ci ha pensato proprio Belli, il quale in un'intervista ha spiegato che in realtà al momento non è nei suoi progetti il ritorno sul set di una soap tv.

Le parole dell’attore

Dopo il grande successo ottenuto al Grande Fratello Vip 6, sul web era circolata la voce di un ritorno di Alex Belli sul piccolo schermo nelle vesti di attore nelle soap tv Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

In una recente intervista a Nuovo Tv, il 39enne di Parma ha fatto chiarezza su queste indiscrezioni “Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”

In passato, per diversi anni, Belli ha recitato nel ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 Centovetrine dal 2010 al 2016. Dal momento che la recitazione è una delle passioni più grandi di Alex Belli, non è escluso che l’attore possa tornare sul set di una fiction.

Alex Belli tra musica e shooting fotografici

Tra le priorità di Alex Belli in questo momento c’è la musica.

L’attore sta girando l’Italia con la sua band. Inoltre il 39enne è spesso impegnato in shooting fotografici, dopo aver aperto un’agenzia di fotografia a Milano.

Alex Belli è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per tre mesi aveva tenuto banco la dinamica del “triangolo amoroso” con Soleil Sorge e Delia Duran.

Il 39enne dopo essere stato squalificato dal gioco per aver infranto il regolamento sul protocollo anti-Covid, era poi ritornato per circa una settimana nella casa di Cinecittà come ospite.

Successivamente alla fine del reality di Mediaset l’attore ha avuto modo di riconquistare la compagna Delia Duran e di "chiudere" con il rapporto con la influencer italo-americana Soleil Sorge.

Cenni biografici su Alex Belli

Nato a Parma nel 1982 (all'anagrafe si chiama Alessandro Gabelli), nel curriculum dell'attore, c’è anche la partecipazione a L'Isola dei Famosi nel 2010 e poi a Ballando con le Stelle nel 2012. Inoltre su Mediaset ha preso parte come attore alle fiction "Furore" (2017) e "Sacrificio d’amore" (2018).

Alex Belli insieme a Delia Duran aveva anche messo alla prova il suo amore a Temptation Island Vip nell'estate 2019.