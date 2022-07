Sboccia l'amore sul set de Il Paradiso delle signore 7? Al centro del gossip ci sono gli attori che vestono i panni di Salvatore e Maria, rispettivamente Emanuel Caserio e Chiara Russo.

I due, in questo ultimo periodo, sono apparsi sempre più spesso insieme, immortalandosi in una serie di scatti realizzati fuori dal set della soap opera, che non sono passati inosservati tra i fan e che hanno fatto ipotizzare che tra i due potesse esserci del tenero.

Gli attori di Salvatore e Maria potrebbero essersi fidanzati fuori dal set de Il Paradiso 7

Nel dettaglio l'amicizia speciale tra gli attori di Salvatore e Maria sta incuriosendo sempre più gli appassionati della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Chiara Russo e il collega Emanuel Caserio da un po' di tempo appaiono sempre più affiatati e complici insieme, e non nascondono il forte feeling che si è venuto a creare anche fuori dal set de Il Paradiso delle Signore 7.

Prima c'è stata l'esperienza del viaggio in America, che i due attori hanno scelto di fare insieme subito dopo la fine delle riprese della passata stagione.

I fan sperano nel trionfo dell'amore tra Emanuel Caserio e Chiara Russo

Poi una certa complicità si è vista anche al matrimonio di Neva Leoni, l'attrice che veste i panni di Tina Amato nella soap e per finire, in queste ore, hanno pubblicato uno scatto social, che lascerebbe pochi dubbi.

Emanuel Caserio e Chiara Russo appaiono abbracciati durante un momento di pausa sul set della soap opera e con questo scatto hanno di fatto riacceso le speranze dei fan, i quali si augurano che sia davvero nato l'amore tra i due nella vita reale e quindi fuori dal set.

In attesa di scoprire se gli attori di Salvatore e Maria faranno chiarezza su quello che sta accadendo e se tra i due è sbocciato davvero l'amore, proseguono a ritmo spedito le riprese di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 7: Adelaide sul piede di guerra

Gli attori saranno impegnati ancora per un po' di settimane sul set romano, dopodiché ci sarà una breve pausa ad agosto.

I colpi di scena non mancheranno in questa settima stagione, che sarà incentrata in primis sulla spietata vendetta della contessa Adelaide nei confronti di Umberto e Flora.

Lo scopo di Adelaide, infatti, sarà quello di punire il commendatore Guarnieri per averle voltato le spalle e per farlo proverà in tutti i modi a far licenziare la sua amata come stilista del Paradiso delle signore.

Riuscirà nel suo intento, adesso che è diventata la nuova comproprietaria del negozio? La risposta a partire da settembre, con le nuove attesissime puntate della soap opera Rai.