Cambio programmazione in casa Mediaset a partire da fine luglio e per il prossimo agosto 2022. Le novità riguarderanno Terra Amara, Beautiful, Una Vita e Un altro domani.

Trattasi delle quattro soap opera che popolano la fascia del primo pomeriggio di Canale 5, le quali andranno incontro a dei cambiamenti importanti.

Uno di questi riguarderà la doppia puntata della soap americana che ad agosto andrà in onda per circa un'ora al giorno.

Terra Amara anticipata: cambio programmazione Mediaset agosto

Nel dettaglio, nel corso delle prossime settimane sono previsti dei cambi di programmazione legati alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Si partirà lunedì 25 luglio con l'anticipo della soap opera Terra Amara, che verrà trasmessa alle 14:45 e non più alle 15:45.

Una promozione per la soap che vede protagonisti Zuleyha e Yilmaz, la quale occuperà la prestigiosa fascia oraria che durante l'anno è nelle mani di Maria De Filippi con il suo Uomini e donne.

Una scelta dettata in primis dagli ascolti in costante crescita di Terra Amara, che in queste ultime giornate ha superato abbondantemente anche i dati auditel di Un altro domani.

Tuttavia, per quanto riguarda la soap opera spagnola, non ci sarà nessuna sospensione dalla programmazione di Canale 5.

La soap Terra Amara al posto di Un altro domani

L'appuntamento con Un altro domani, infatti, è stato posticipato alle 15:45, ma risulta confermato per tutto il mese di agosto, come sempre in prima visione assoluta Mediaset.

Novità in arrivo anche per la programmazione di Beautiful e Una Vita, i due capisaldi della programmazione post Tg5 della rete ammiraglia Mediaset.

Secondo quanto apprende Blasting News, anche in questo caso sono previsti dei cambi importanti, dato che dal prossimo 1° agosto 2022 si assisterà allo stop di Una Vita nella fascia pomeridiana.

I vertici del Biscione avrebbero preferito mettere in pausa la soap spagnola ambientata ad Acacias 38, complice l'avvicinamento delle ultime puntate di sempre, che presto arriveranno anche su Canale 5.

Stop Una Vita, raddoppia Beautiful: cambio programmazione agosto

In questo modo, quindi, si evita di "consumare" puntate in un periodo dell'anno in cui gli spettatori potrebbero non seguire assiduamente la soap e quindi perdersi episodi importanti in vista del gran finale di sempre.

Tuttavia l'appuntamento con Una Vita resta confermato a partire da settembre, come sempre nella consueta fascia oraria che fa da traino a Uomini e donne.

Per tutto il mese di agosto, invece, spetterà a Beautiful "fare gli straordinari" nel palinsesto di Canale 5. La soap opera, infatti, sarà trasmessa con doppio episodio giornaliero, dalle 13:40 fino alle 14:45 circa, quando comincerà Terra Amara.