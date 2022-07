Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, previste dal prossimo autunno nel daytime di Rai 1, si preannunciano cariche di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora una volta le vicende di Vittorio Conti, che questa volta sarà alle prese con la gestione del negozio insieme alla contessa Adelaide, ma ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo amore nella sua vita.

Spazio anche alle vicende della coppia composta da Marco e Stefania: per loro in questa settima stagione potrebbe giungere il momento di coronare il loro sogno d'amore.

Nuovo amore per Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 si prospetta ancora una volta denso di colpi di scena.

Per Vittorio Conti arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale e di lasciarsi alle spalle quel passato sofferente, dovuto alla fine della sua relazione con Marta Guarnieri.

Come ha svelato lo stesso Alessandro Tersigni, per queste nuove puntate della settima stagione gli sceneggiatori della soap hanno messo in cantiere un nuovo amore per il proprietario del grande magazzino.

Una nuova fiamma farà breccia nel suo cuore, ma al momento non è dato ancora sapere chi sarà la fortunata che riuscirà a far capitolare l'affascinante e ricco proprietario del Paradiso delle signore.

Matilde farà perdere la testa a Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Tra i nomi in pole position spicca quello di Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, una delle new entry di questa settima stagione, che si ritroverà a dover lavorare a stretto contatto con Vittorio per il bene del magazzino.

Nel corso delle prossime puntate della soap opera tra i due nascerà un'intesa particolare e non si esclude che tutto ciò potrebbe portarli a rendersi conto di essere innamorati l'uno dell'altra.

Al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7 ci saranno anche le vicende di Marco e Stefania, la giovane coppia che si è formata sul finale della passata stagione.

Stefania resta incinta di Marco ne Il Paradiso delle signore 7?

I due riprenderanno in mano le redini del loro rapporto dopo essere usciti allo scoperto, pronti a vivere in tranquillità la loro storia d'amore.

Ebbene, in queste nuove puntate della soap non si esclude che per i due giovani innamorati possano esserci delle clamorose novità.

La giovane Stefania, infatti, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa e in tal caso la notizia potrebbe portare i due giovani innamorati a progettare al più presto il matrimonio. Un sogno che diventerà realtà? La risposta nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7.