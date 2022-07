Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nelle puntate attualmente in onda l'attenzione si è spostata dalla lotta contro la camorra alle crisi interpersonali che ne sono derivate. Le bugie dette da Raffaele, e in misura minore da Viola, hanno infatti avuto un impatto devastante sulle relazioni tra i protagonisti.

In particolare Patrizio Rispo, in modo più o meno volontario, ha svelato un interessante retroscena sulle puntate future, che conferma il fatto che Viola ed Eugenio saranno ancora in crisi sentimentale anche a settembre.

Un posto al sole, Patrizio Rispo svela le trame di settembre

Patrizio Rispo, in alcune sue storie su Instagram, ha mostrato una pagina del copione di Un posto al sole relativa all'episodio numero 6031. Venerdì 29 luglio andrà in onda l'atteso l'episodio 6.000, quindi facendo un rapido calcolo si può scoprire facilmente che tali puntate andranno in onda a settembre inoltrato.

Sebbene vengano forniti pochi dettagli, tale pagina rivela alcuni retroscena decisamente interessanti in merito alla direzione che prenderanno i prossimi episodi. In particolare viene confermato che la crisi sentimentale tra Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) sarà molto più grave di quanto si possa immaginare.

Viola ed Eugenio in crisi

Nella pagina del copione svelata da Patrizio Rispo, viene rivelato il contenuto di una scena realizzata al Caffè Vulcano. Mentre il cameriere Fausto sarà intento a servire delle birre ai clienti, Raffaele (Patrizio Rispo), triste e sconsolato, siederà al tavolino da solo. Quest'ultimo risulterà visibilmente preoccupato per la situazione tra Viola ed Eugenio a conferma che Raf, a distanza di tempo, si senta ancora in colpa per essere stato, seppur indirettamente, la causa della loro lite.

In ogni caso il portiere di Palazzo Palladini non sembrerà darsi pace e si rivolgerà a Diego (Francesco Vitiello) in cerca di aiuto. Raffaele svelerà di essere venuto al Vulcano, perché fortemente in ansia per Eugenio e sua moglie. L'uomo, con l'aria rabbuiata, si scuserà con il figlio per averlo disturbato sul lavoro, ma poi gli confiderà di essere venuto lì per non parlare in presenza di Viola e il piccolo Antonio.

Un posto al sole, anticipazioni settembre: Raffaele è seriamente preoccupato per Viola ed Eugenio

Raffaele chiederà al figlio di parlare con Viola per aiutarla. Giordano ricorderà a Diego che lui è il fratello maggiore e che la ragazza lo stima, tuttavia la risposta dell'uomo lo deluderà. Diego infatti si rifiuterà di intromettersi, rivelando che loro si rispettano proprio perché non intervengono mai nelle loro questioni personali.

Tralasciando la risposta da parte di Diego, risulta molto interessante la preoccupazione eccessiva di Raffaele. Se si trattasse di una banale lite, l'uomo non avrebbe chiesto aiuto al figlio. Viene facile ipotizzare che Eugenio e Viola si siano separati e il fatto che venga suggerito che la donna e il piccolo Antonio vivano ancora a Palazzo Palladini non fa che confermare che tale crisi sia molto profonda. Ovviamente bisognerà attendere per essere certi che le trame prendano quella direzione, ma se così fosse ci sarebbe la conferma che Nicotera e sua moglie si siano separati.