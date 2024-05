Roberto Farnesi, alias Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle signore, è pronto a tornare sul set per le riprese della nuova stagione che debutterà a settembre in prima visione assoluta su Rai 1.

In queste ore l'attore è tornato sui social con un post in cui svela ai fan di essere in trepidante attesa di rimettersi in gioco per girare gli episodi che terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione 2024/2025.

'Ci siamo, stanno per iniziare le riprese', parla Roberto Farnesi

Resta da capire, però, cosa succederà nella prossima stagione: Umberto continuerà a tramare alle spalle di Marcello per vederlo fallire?

In attesa di scoprirlo, Roberto Farnesi è tornato sui social per annunciare ai numerosi fan che lo seguono che presto tornerà nuovamente sul set per le riprese della fortunata soap, diventata uno degli appuntamenti di prestigio del daytime pomeridiano di Rai 1.

"Finalmente ci siamo...stanno per iniziare le riprese della nuova stagione del Paradiso delle signore daily", ha scritto l'attore di Umberto Guarnieri su Instagram.

Immediata è stata la reazione dei fan, i quali sperano che anche questa stagione possa essere ricca di colpi di scena e sorprese per il perfido commendatore.

Umberto Guarnieri smascherato nel finale dell'ottava stagione

L'ottava stagione della soap, soprattutto con le battute finali, ha visto Umberto al centro dell'attenzione dopo essere stato smascherato per le sue menzogne legate al caso Hofer.

Il commendatore, intenzionato a rovinare la reputazione del suo nemico Marcello Barbieri, ha giocato sporco alle sue spalle facendolo cadere nel tranello dell'affare Hofer, col quale gli ha fatto perdere un bel po' di soldi.

Anche la contessa Adelaide, compagna di Barbieri, è caduta vittima di questo inganno e quando la verità è venuta a galla aveva pensato inizialmente di vendicarsi e rovinare Guarnieri.

Alla fine, però, Adelaide è tornata sui suoi passi e ha scelto di non agire, salvaguardando così la rispettabilità del padre di Marta.

Alessandro Tersigni non ci sarà nella prossima stagione

In questo nuovo capitolo intanto non ci sarà Alessandro Tersigni, l'interprete di Vittorio Conti nella soap opera.

L'attore presente fin dalla prima stagione trasmessa nella fascia serale di Rai 1 ha scelto di prendersi un periodo di pausa.

Tersigni ha precisato di aver preso questa decisione non perché si fosse stancato della grande famiglia del Paradiso, bensì perché sentiva il bisogno di trascorrere più tempo con sua moglie e i loro figli. Tuttavia non ha escluso che, in futuro, il suo Vittorio Conti possa tornare a prendere in mano le redini del grande magazzino milanese della soap.