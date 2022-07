Il Paradiso delle signore 7 riparte in autunno con le nuove puntate e i colpi di scena non mancheranno. Fin dai primissimi prossimi episodi con la soap opera di Rai 1, si entrerà subito nel vivo delle vicende e delle dinamiche che animeranno le vite dei protagonisti del celebre grande magazzino più famoso d'Italia.

Occhi puntati in primis sul personaggio di Umberto che, in questa settima stagione della soap, si ritroverà a dover fare i conti con la terribile vendetta da parte della contessa Adelaide, pronta a tutto pur di fargliela pagare per il torto subito.

Anticipazioni nuove puntate Il Paradiso 7: Adelaide vuole vendicarsi di Umberto

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che la contessa Adelaide si ritroverà al timone del grande magazzino assieme a Vittorio Conti.

I due gestiranno insieme il negozio dopo che Umberto ha perso definitivamente le quote e come se non bastasse, si ritroverà anche nel mirino della contessa stessa.

Il commendatore Guarnieri, infatti, ha deciso di troncare definitivamente la sua relazione con Adelaide per gettarsi a capofitto nella nuova storia d'amore con Flora Ravasi.

Umberto e Flora finiscono nel mirino della contessa

La giovane stilista del Paradiso ha fatto breccia nel cuore del commendatore che, da questo momento in poi, non vuole più nascondersi in nessun modo e desidera vivere la sua storia d'amore alla luce del giorno.

Peccato, però, che la contessa Adelaide non sarà per niente pronta ad accettare passivamente questa situazione che si è venuta a creare.

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Adelaide sarà sul piede di guerra nei confronti di Umberto: il suo scopo sarà quella di fargliela pagare e per prima cosa proverà a colpirlo indirettamente.

Adesso che ha voce in capitolo nella gestione del negozio, la contessa Adelaide proverà in tutti i modi a far licenziare Flora e in questo modo farle perdere il suo posto di lavoro.

Umberto potrebbe rischiare la vita ne Il Paradiso delle signore 7

Ma non è finita qui, perché nel corso della lunga stagione de Il Paradiso delle signore, Adelaide potrebbe arrivare a compiere gesti ben più estremi e forti nei confronti di Umberto, sentendosi profondamente tradita.

Tenendo conto della spietatezza e della crudeltà della contessa, non si esclude che Umberto possa addirittura ritrovarsi a rischiare la vita per volere della stessa Adelaide.

Insomma, le nuove puntate della soap opera potrebbero essere a dir poco adrenaliniche e ricche di colpi di scena tali da tenere alta l'attenzione del pubblico per tutta la durata della stagione 2022/2023.