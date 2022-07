Cambio programmazione per Sei Sorelle, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni in prima visione assoluta su Rai 1.

Per la giornata di giovedì 14 luglio 2022, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche e a farne le spese sarà proprio l'appuntamento con le sorelle Silva che, già lo scorso lunedì pomeriggio, non è stato trasmesso in prima visione assoluta per lasciare spazio ad uno speciale curato dal Tg 1.

Sei Sorelle non va in onda il 14 luglio: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, per la giornata del 14 luglio 2022, la rete ammiraglia Rai ha scelto di modificare la programmazione del daytime.

Alle 14 al posto delle repliche di Don Matteo con Terence Hill, è iniziato un lungo speciale del Tg 1 dedicato alla delicatissima crisi di governo che sta vivendo il nostro Paese in queste ore.

Lo speciale andrà a coprire l'arco della prima parte del pomeriggio e si protrarrà fino alle 17 circa.

Di conseguenza, la soap opera Sei Sorelle risulta cancellata dalla programmazione di questo giovedì 14 luglio: alle ore 16, gli spettatori che si collegheranno su Rai 1 per seguire il nuovo episodio, troveranno l'ultima parte dello speciale Tg 1.

Speciale Tg 1 al posto di Sei Sorelle: cancellata la puntata di oggi

A seguire, intorno alle 17:20 ci sarà spazio per la nuova puntata del talk show Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini e a seguire alle 17:45 andrà in onda l'incontro tra Italia e Islanda, valido per gli Europei di calcio femminili.

Per la giornata di oggi, 14 luglio, quindi, salterà anche l'appuntamento con Reazione a Catena, il seguitissimo game show preserale condotto con successo da Marco Liorni.

Tornando alla programmazione di Sei sorelle, la soap spagnola tornerà in onda regolarmente domani pomeriggio 15 luglio, con un nuovo episodio in programma come sempre alle ore 16.

In attesa di vedere le nuove puntate della soap in prima visione assoluta, il bilancio ascolti di queste ultime settimane di programmazione non è dei migliori.

Crollano gli ascolti della soap Sei Sorelle in daytime

Dopo un buon esordio e una tenuta che superava la media del milione di spettatori al giorno, gli ascolti di Sei Sorelle sono calati drasticamente.

Le ultime puntate di messa in onda hanno registrato una media di circa 900 mila spettatori, con uno share che oscilla tra il 10 e il 12%.

Numeri decisamente bassi per la soap e ben lontani da quelli registrati da Il Paradiso delle signore. La soap italiana, durante l'ultima stagione di messa in onda, ha registrato una media di circa due milioni di spettatori al giorno, con picchi che hanno raggiunto e superato anche soglia del 20% di share.