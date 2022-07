Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero scelto di separarsi. È questo l'ultimo retroscena legato a una delle coppie più amate dello showbiz italiano.

Secondo quanto riportato da Dagospia, e confermato dal Corriere della Sera, Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi, nel corso della giornata dell'11 luglio, dovrebbero annunciare definitivamente la fine del loro matrimonio.

Le continue voci di crisi e rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Nel dettaglio, dallo scorso febbraio si rincorrono voci legate a un papabile addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Una delle coppie più amate e chiacchierate dello showbiz italiano pare stia affrontando un periodo particolarmente teso, al punto da prendere in considerazione l'idea di dirsi addio.

Tuttavia, dopo queste indiscrezioni, Ilary Blasi ha rilasciato una serie di nuove interviste dove smentiva le voci che riguardavano questa crisi con suo marito.

La conduttrice de L'Isola dei famosi è stata molto dura nei confronti di quei giornali che avevano dato per certa la notizia della separazione in corso da suo marito.

Tuttavia, dallo scorso febbraio, sono diventate sempre più sporadiche le volte in cui Francesco Totti e sua moglie sono apparsi insieme, come succedeva in passato.

Retroscena su Totti e Ilary Blasi: i due avrebbero scelto di separarsi

Anche sui social, dove fino a qualche tempo fa Ilary Blasi si divertiva a riprendere suo marito, non sono più comparsi insieme e i dubbi sulla crisi si sono acuiti sempre più.

A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, i due sarebbero ormai pronti ad annunciare pubblicamente la fine del loro matrimonio e si parla di "separazione consensuale".

Ignare le cause della possibile separazione ufficiale della coppia Blasi-Totti

Al momento, però, manca l'ufficialità di questa presunta separazione e, per ovvi motivi, non sono nemmeno note le cause che potrebbero portare Totti e la conduttrice Mediaset a prendere due strade differenti e quindi a mettere la parola fine a questo matrimonio che ha fatto sognare milioni e milioni di tifosi.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Ilary è confermatissima nella prossima stagione televisiva Mediaset 2022/2023. Tornerà al timone de L'Isola dei famosi, la cui messa in onda sarebbe prevista per la stagione autunnale di Canale 5.