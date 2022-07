L'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 è confermato nella prossima stagione televisiva e le anticipazioni sulla fiction rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate al cast di questa nuova serie.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Suor Angela, interpretata dall'attrice Elena Sofia Ricci, che questa volta uscirà definitivamente di scena (seppur in maniera graduale).

Tra le new entry di questa settima stagione, inoltre, va segnalato l'arrivo di Elena D'Amario, la ballerina del talent show Amici di Maria De Filippi.

Suor Angela addio: le anticipazioni sul cast di Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che quest'anno ci sarà un vero e proprio restyling legato al cast della fiction in onda con successo di ascolti su Rai 1.

La celebre Suor Angela, infatti, prenderà parte a pochissime puntate del nuovo capitolo, così come svelato dall'attrice stessa Elena Sofia Ricci, la quale ha confermato la sua volontà di dire addio a questa serie per potersi dedicare a nuovi progetti che la vedranno protagonista sul piccolo schermo, nel corso della prossima stagione televisiva.

E così, nella settima stagione della fiction, la nuova protagonista diventerà l'attrice Francesca Chillemi, alias Azzurra, alla quale spetterà il compito di prendere in mano le redini del convento.

Pierpaolo Spollon confermato nel cast della fiction Rai

Le anticipazioni sul cast della fiction rivelano che avrà un ruolo da protagonista anche Pierpaolo Spollon che, in Che Dio ci aiuti 7, veste i panni di Emiliano Stiffi.

Una promozione sul campo per Spollon, reduce anche dal grande successo che ha ottenuto quest'anno con la sua partecipazione a Doc - Nelle tue mani, la fiction medical di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Ma non è finita qui, perché le ultime anticipazioni sul cast della fiction Rai rivelano che ci sarà spazio anche per un altro debutto che non passerà inosservato.

Sul set della settima stagione, infatti, è previsto l'arrivo dell'attrice Elena D'Amario, ben nota al pubblico che segue l'appuntamento con Amici di Maria De Filippi.

Elena D'Amario di Amici debutta in Che Dio ci aiuti 7

Dopo aver preso parte al talent show come concorrente, Elena D'Amario è stata promossa come ballerina professionista della scuola di Canale 5 e, adesso, debutterà anche come attrice in questa seguitissima fiction del prime time Rai.

Nel cast di Che Dio ci aiuti 7, invece, non ci sarà spazio per un altro volto di Amici che ha tenuto banco nella passata stagione. Trattasi dell'attrice Diana Del Bufalo, alias Monica, che non prenderà parte alle riprese di queste nuove puntate in onda il prossimo inverno in tv.