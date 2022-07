Cambio programmazione per Sei Sorelle, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Rai 1. Le novità del palinsesto riguarderanno l'appuntamento in programma giovedì 28 luglio, il quale non sarà trasmesso nella consueta fascia oraria.

Eccezionalmente per questo giovedì, la soap opera spagnola che narra le vicende delle sorelle Silva, sarà in onda in netto anticipo rispetto al previsto e andrà in onda al termine del primo episodio di Don Matteo, la fiction trasmessa in replica nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Cambio programmazione Sei Sorelle: ecco cosa succede il 28 luglio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo 28 luglio 2022, riguarderà la messa in onda della soap opera Sei sorelle, che non andrà in onda come sempre nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

Il palinsesto del primo pomeriggio di Rai 1 sarà stravolto per lasciare spazio ad un appuntamento speciale con la Messa di Papa Francesco, in occasione del viaggio Apostolico che sta svolgendo in Canada.

Di conseguenza, il nuovo palinsesto della rete ammiraglia Rai per la giornata del 28 luglio, prevede la messa in onda alle 14 di un singolo episodio di Don Matteo.

Anticipata la puntata di Sei Sorelle del 28 luglio

A seguire, poi, alle 14:55 circa, ci sarà già l'appuntamento con Sei Sorelle che eccezionalmente per questa volta, anticiperà la messa in onda di circa un'ora rispetto alla programmazione abituale.

Alle 15:45, invece, la linea passerà alla Messa celebrata da Papa Francesco, che andrà avanti fino alle 17:45 circa, quando poi ci sarà spazio per una breve puntata de La Vita in diretta estate, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Venerdì 29 luglio, invece, la programmazione di Sei Sorelle tornerà ad essere quella abituale, con la soap che andrà in onda alle 16:00 circa, sempre in prima visione assoluta Rai.

La sfida auditel tra Terra Amara e Sei Sorelle del 28 luglio

E così, con questo cambio programmazione del 28 luglio, l'appuntamento con Sei Sorelle si ritroverà a sfidare la soap di Canale 5, Terra Amara.

Una sfida che vede in netto vantaggio la serie turca proposta in queste settimane dalla rete ammiraglia Mediaset, la quale sta ottenendo una media di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno con uno share che sfiora il muro del 20%.

Numeri decisamente differenti, invece, per la soap spagnola Sei Sorelle che in questi mesi di programmazione non è riuscita ad andare oltre la soglia del milione di spettatori. Nel corso delle ultime settimane, infatti, la soap si è stabilizzata su una soglia di circa 900 mila spettatori al giorno, registrando uno share che oscilla tra il 10 e l'11% nella fascia pomeridiana di Rai 1.