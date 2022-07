Per Zuleyha è ancora molto lontano il momento in cui potrà stare di nuovo tra le braccia di Yilmaz. Le anticipazioni turche di Terra amara hanno svelato che la giovane Altun a breve scoprirà di essere stata ingannata e che il suo unico vero amore è in realtà vivo. Demir, però, impedirà in tutti i modi che la moglie possa avere un colloquio con Akkaya. Il marito non sarà l'unico che ostacolerà il volere di Zuleyha: la donna verrà ricattata ancora una volta dalla suocera. Hunkar non si farà scrupoli a imporre alla nuora di stare al suo posto. Altun dovrà sottomettersi ancora al volere degli Yaman.

Zuleyha si lancia dall'auto in corsa

Grandi colpi di scena attendono gli appassionati di Terra amara. Seguendo la storyline della soap, le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che, avendo ricevuto in dono da Fekeli una fabbrica, Yilmaz prenderà parte ad una festa per imprenditori presso un locale esclusivo. Qui si troverà anche Demir, accompagnato dalla moglie e dal figlio. Zuleyha scoprirà quindi che il suo amore non è morto durante un incendio scoppiato in carcere molti mesi mesi ma in realtà è ancora vivo.

Demir deciderà di portare subito via la moglie dalla festa prima che lei possa parlare con Yilmaz. Zyuleyha, però, si dimostrerà disposta a tutto pur di parlare con Akkaya e si butterà dall'auto in corsa del marito.

Cadendo però perderà i sensi e Yaman la condurrà alla villa dove la farà medicare da Sabahattin. Zuleyha non sembrerà disposta ad arrendersi e comunicherà alla suocera l'intenzione di rivelare al marito che Adnan in realtà non è suo figlio ma di Yilmaz.

Hunkar ricatta la nuora

L'ira di Hunkar non tarderà a farsi sentire: la mamma di Demir minaccerà Zuleyha che potrebbe portarle via per sempre il figlio visto che lei non avrebbe modo di dimostrare che la paternità del piccolo non è sua.

Minacciandola di farle vivere un inferno, Hunkar intimerà a Zuleyha di non prendere alcun tipo di iniziativa. La giovane Altun, sconvolta, chiederà aiuto a Sabahattin, visto che il medico è a conoscenza della verità su Adnan.

Il dottore, però, mentirà a Zuleyha affermando che non sapeva che Yilmaz era vivo e poi la inviterà a non mettersi contro gli Yaman.

Demir e Hunkar, con i loro forti mezzi, potrebbero addirittura eliminarla per levarsela di torno. Zuleyha allora, per l'ennesima volta, dovrà fare un passo indietro rispetto ai suoi piani e dovrà prostrarsi alla suocera chiedendole scusa per il modo in cui si è comportata. Zuleyha starà davvero dal suo Yilmaz o troverà un modo per vederlo? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.