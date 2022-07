Cambio programmazione per la soap Sei Sorelle dal prossimo settembre 2022. La soap opera spagnola che sta appassionando il pubblico del primo pomeriggio di Rai 1, andrà incontro a delle modifiche legate alla messa in onda quotidiana, complice il ritorno in video de Il Paradiso delle Signore 7.

Per la stagione autunnale, infatti, la rete ammiraglia della tv di Stato tornerà a puntare sulla seguitissima soap ambientata nel celebre grande magazzino milanese, la quale tornerà a prendere il posto di Sei sorelle in daytime.

Cambio programmazione per Sei Sorelle: cosa succede a settembre

Nel dettaglio, questa estate i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare su Sei Sorelle come nuova soap opera da trasmettere durante la pausa de Il Paradiso delle signore.

La soap italiana, a differenza di quello che accade con Un posto al sole, non va in onda ininterrottamente per tutta la stagione estiva.

Quest'anno, a fine aprile, sono terminate le puntate inedite della sesta stagione e per tutto il mese di maggio ci sono state le repliche della prima serie con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi.

Il Paradiso delle signore 7 al posto di Sei Sorelle a settembre 2022

Da maggio in poi, invece, c'è stato il debutto di Sei Sorelle, questa nuova serie ambientata in Spagna che sta riscuotendo una discreta media dal punto di vista auditel.

Tuttavia, gli episodi di questa serie non verranno trasmessi tutti durante il periodo dell'estate e ben presto gli spettatori potrebbero ritrovarsi a fare i conti con una sospensione, dovuta proprio al ritorno de Il Paradiso delle signore 7.

Come anticipato durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva 2022/2023, l'appuntamento con la soap italiana che vede coinvolti Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Pietro Genuardi tornerà a partire da metà settembre.

A rischio il futuro della soap Sei Sorelle dopo l'estate

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 (attualmente in fase di preparazione) andranno in onda dal lunedì al venerdì nella consueta fascia oraria che va dalle 16:00 alle 16:45 circa e di conseguenza prenderanno proprio il posto della soap Sei Sorelle.

Cosa ne sarà dell'appuntamento con le sorelle Silva che, in queste settimane di programmazione su Rai 1, ha registrato una media di circa un milione di telespettatori al giorno?

Di sicuro non ci sarà spazio per la messa in onda quotidiana della soap nel daytime feriale della rete ammiraglia. I fan sperano di poterla vedere su un altro canale della tv di Stato (Rai 2 o magari Rai Premium) oppure potrebbe essere stoppata per poi tornare in video il prossimo anno, sempre al termine de Il Paradiso 7.