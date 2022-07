La serie televisiva Sei sorelle ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, e che sta facendo compagnia nei mesi estivi al pubblico di Rai Uno, prosegue la sua messa in onda. Le anticipazioni degli episodi in programma dal 18 al 22 luglio 2022 dicono che Celia Silva (Candela Serrat) subirà violenza da parte del fidanzato Joaquín (Gorka Lasaosa) quando lo lascerà: in particolare quest’ultimo non appena verrà scaricato dalla fanciulla, dopo averla offesa la schiaffeggerà in pieno volto.

Carolina Silva Manzano (Alejandra Llorente) invece decisa a far finire la tresca clandestina tra suo marito German Rivera (Oriol Tarrasón) e Adela Silva Torrealba (Celia Freijeiro) attuerà il suo piano, dato che inscenerà una finta gravidanza.

Anticipazioni Sei sorelle al 22 luglio: Blanca maltrattata da Rodolfo, zia Adolfina parla al telefono con Don Fernando

Nel corso delle puntate della soap opera in cui non mancano di certo intrighi e colpi di scena e che occuperanno il piccolo schermo italiano da lunedì 18 a venerdì 22 luglio come di consueto a partire dalle ore 15:55 circa, la presenza di zia Adolfina (Marta Fernández Muro) sarà sempre più ingombrante: a proposito di quest’ultima, Diana (Marta Larralde) e Salvador (Alex Adrover) vorranno comunicarle che Don Fernando in realtà è ancora vivo.

Intanto Rodolfo (Fernando Andina) maltratterà Blanca (Mariona Tena) che deciderà di perdonarlo lo stesso, mentre Victoria inizierà a corteggiare Cristóbal.

Nel contempo Doña Dolores aiuterà Carolina a salvare il suo matrimonio. Successivamente Blanca sarà decisa a far riconciliare Cristobal e Rodolfo. La zia Adolfina non perderà tempo per parlare al telefono con Don Fernando (Emilio Gutiérrez Caba).

Adela apprende che Carolina è incinta, Celia aggredita dal suo ex

A sorpresa Adela apprenderà che Carolina è in dolce attesa.

Celia, dopo aver avuto tutto il tempo per riflettere, sarà decisa a mettere fine alla sua storia d’amore con Joaquín: Francisca quando saprà che la fanciulla è stata aggredita dal suo ex la convincerà a denunciarlo. Mentre Don Luis (Cristóbal Suárez) sarà pronto a sentire la Bella Margherita all’Ambigú, i telespettatori vedranno Elisa (Carla Diaz) entusiasta al pensiero di debuttare in società.

Miguel vorrà affrontare Joaquín, dopo aver appreso che ha fatto del male a Celia. Purtroppo tutte le esibizioni all’Ambigù verranno sospese a causa del decesso improvviso del pianista.

In seguito Salvador scoprirà chi è colui che fa avere a Don Ricardo (Juan Ribó) informazioni sugli affari interni della fabbrica. Per terminare la zia Adolfina cercherà di far tornare il sereno tra le sorelle e Don Ricardo.