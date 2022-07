Cambio programmazione in casa Mediaset a partire dal prossimo autunno 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci saranno un bel po' di novità legate alla messa in onda delle soap Un altro domani e Terra Amara.

Per una delle due, infatti, potrebbe arrivare la sospensione dopo la messa in onda estiva, dato che il daytime pomeridiano tornerà ad essere "dominato" dalle trasmissioni di Maria De Filippi.

Spazio anche al ritorno di Barbara d'Urso e a quello di Gerry Scotti nella fascia del preserale di Canale 5.

A rischio Terra Amara e Un altro domani: cambio programmazione Mediaset autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il prossimo autunno 2022, interesserà la fascia del primo pomeriggio, dove non ci sarà spazio per la messa in onda della soap Un altro domani e Terra Amara nella stessa fascia oraria in cui vengono trasmesse attualmente.

A partire da settembre, infatti, è confermatissimo il ritorno di Uomini e donne così come il daytime di Amici 22: entrambe le due trasmissioni ideate e condotte da Maria De Filippi torneranno a presidiare la fascia che va dalle 14:45 alle 16:40, attualmente nelle mani delle due soap estive proposte da Canale 5.

Di conseguenza, soltanto una tra Un altro domani e Terra Amara potrebbe sopravvivere nella fascia del pomeriggio che va dalle 16:50 alle 17:25 circa.

Terra Amara potrebbe essere sospesa in autunno

Come è successo lo scorso anno con Love is in the air e Brave and Beautiful, anche questa volta i vertici del Biscione potrebbero ritrovarsi a dover fare una scelta tra le due nuove soap e farne proseguire soltanto una nella fascia del daytime feriale autunnale.

Non si esclude che, ad avere la peggio, possa essere Terra Amara: la nuova soap turca, infatti, ha debuttato in ritardo rispetto a Un altro domani e potrebbe essere sospesa in autunno, per poi essere riproposta la prossima estate, come sempre in prima visione assoluta.

In attesa di scoprire quali saranno le novità della programmazione di Canale 5, è confermatissimo il ritorno in scena di Barbara d'Urso.

Il ritorno di Barbara d'Urso nei palinsesti Mediaset dell'autunno

La conduttrice partenopea, dai primi di settembre, sarà nuovamente al timone di Pomeriggio 5, il talk show che mescola attualità, cronaca e spettacolo.

Dopo le voci legate ad un possibile addio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset è stata smentita la sua uscita di scena e Pier Silvio Berlusconi non ha escluso che potrebbero esserci nuovi programmi per lei anche in prime time.

Nel preserale, invece, da fine agosto tornerà l'appuntamento con Caduta Libera, il fortunato quiz condotto da Gerry Scotti.