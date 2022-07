Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 1 a domenica 7 agosto ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Robert dirà a Lia che Patrick lo sta solo diffamando. Allora la donna, per far uscire allo scoperto quest'ultimo, gli dirà di denunciare Robert, ma sarà proprio in quel momento che Patrick confesserà a Lia di aver detto solo bugie nei confronti di Robert.

Intanto Florian, per distrarsi dalle sue sofferenze amorose, incontrerà una simpatica donna e dopo qualche birra di troppo i due finiranno a letto insieme.

Il giorno successivo Vogt sospetterà di non rivederla più, invece la incontrerà nuovamente.

Patrick confesserà a Lia di aver detto solo bugie nei confronti di Robert

Nelle puntate in onda su Rete 4, Robert assicurerà Lia che tutte le accuse che sono state mosse contro di lui da Patrick non sono affatto vere. A questo punto alla donna verrà un'idea: incastrare Patrick, chiedendogli di denunciare Robert per gli attacchi subiti. L'uomo però, come previsto da Lia, rinuncerà alla denuncia e ammetterà di aver mentito.

Christoph vorrà organizzare un weekend a Stoccolma, nell’hotel dove lavora la chef stellata Astrid Karlsson, per incentivare lo staff del torneo di bocce. Potrebbe rappresentare un premio perfetto per la squadra vincitrice del torneo.

Questa idea motiverà in particolar modo André, che spererà di poter imparare qualcosa dalla chef. Ma Gerry, che non ha mai giocato a bocce, finirà per fare squadra proprio con André.

Florian berrà qualche birra di troppo e finirà a letto con una donna

Successivamente Hannes chiederà a Maja di pensare con più calma alla decisione presa.

Allo stresso tempo Florian, per distrarsi dalle sue sofferenze amorose, incontrerà una simpatica donna e dopo qualche birra di troppo i due finiranno a letto insieme. Il giorno successivo Florian sospetterà di non rivedere più la donna, invece la incontrerà nuovamente.

Intanto Ariane convincerà Robert per fare insieme un importante viaggio d’affari in Romania.

A quel punto, però, Lia sospetterà che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Proprio per questo motivo deciderà di accompagnare Robert e Ariane nel loro viaggio.

Infine,Constanze proverà a convincere Vogt a fingersi una coppia innamorata durante il gala di beneficenza per incentivare i partecipanti a donare più denaro. L'uomo però sarà contrario a fregare la gente e soprattutto gli interesserà sapere cosa potrebbe pensare Maja di questa sua eventuale truffa.