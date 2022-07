Interessanti avvenimenti saranno protagonisti delle puntate di Terra Amara, che i telespettatori vedranno lunedì 18 e martedì 19 luglio su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV con gli attori Hilal Altınbilek e Ugur Gunes rivelano che Zuleyha Altun capirà di essere stata presa in giro da Demir Yaman e sua madre Hunkar. Yilmaz Akkaya, invece, tenterà di fuggire dal carcere grazie all'aiuto di un compagno di cella.

Terra Amara: puntata 18 luglio

Le anticipazioni di Terra Amara sulla puntata del 18 luglio rivelano che Hunkar farà in modo che Veli la lasci per sempre in pace.

La dark lady, infatti, darà al ricattatore tantissimo denaro per sparire. In seguito, la madre di Demir darà a Gaffur dei soldi per comprare alcuni appezzamenti di terreno sul mercato. Neanche a dirlo, il marito di Saniye apparirà molto felice, tanto da condividere questo momento con sua moglie sebbene avesse giurato di non farne parola con nessuno.

Nel contempo, il viaggio di nozze per Zuleyha e suo marito Demir (Murat Unalmis) terminerà. I novelli sposi arriveranno alla fattoria. Qui, la ragazza vorrà sapere immediatamente se per caso Yilmaz si è fatto vivo con delle lettere. Purtroppo si scoprirà che le notizie sono captate dal dirigente della prigione, che a sua volta è controllato da Hunkar.

Dall'altra parte, la matrona penserà bene di consegnare Akkaya al suo atroce destino, tanto che le sue lettere saranno bruciate.

Zuleyha capisce di essere stata ingannata da Hunkar e Demir

Nella puntata del 19 luglio di Terra Amara, Gulten apprenderà che Yilmaz è stato condannato a morte. Pertanto, la giovane racconterà tutto a Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Quest'ultima, a questo punto, capirà di essere stata ingannata da Hunkar e Demir. Per tale ragione, Altun prenderà una decisione che richiederà l'intervento di Sabahattin. Difatti il medico, diventato suo alleato, riuscirà a farla allontanare dalla fattoria.

Yilmaz vuole evadere dal carcere

La matrona, intanto, farà in modo che Yilmaz venga giustiziato il prima possibile.

La madre di Demir ostacolerà la richiesta di ricorso in appello del detenuto. Ma Akkaya non rinuncerà alla possibilità di incontrare l'amata e mediterà la fuga con la complicità di Suleyman. Ed ecco, che quest'ultimo e Yilmaz daranno vita ad una furiosa lite in carcere. Sarà in questi momenti concitati che il compagno di cella ferirà in modo grave il protagonista all'addome, facendo accorrere le guardie carcerarie in suo soccorso.

Insomma, ci attendono puntate ricche di colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato turco che sta appassionando tutta Italia.