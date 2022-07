Non ci sarà pace per Yilmaz Akkaya, il protagonista maschile di Terra Amara, la nuova soap opera turca di Canale 5. Gli spoiler della 1° stagione trasmessa su Canale 5 rivelano che il ragazzo finirà vittima delle angherie di Demir Yaman dopo il suo ritorno in libertà grazie all'intervento del governatore. Dall'altra parte, Zuleyha Altun diventerà mamma del suo primo figlio.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha partorisce un maschio

Le anticipazioni di Terra Amara, inerenti ai nuovi episodi rivelano che Demir farà credere a Zuleyha che il suo amato sia deceduto in un incendio divampato in carcere.

Il giovane, infatti, urterà inavvertitamente un fornellino a gas, dove bolliva una macchina del caffè. Un incidente, che costerà la vita a diversi detenuti. L'Altun, a questo punto, deciderà di rifarsi una vita, tanto da abituarsi ad essere per sempre la signora Yaman. Un atteggiamento, che non piacerà affatto né a Sermin né a Saniye. Le due donne, infatti, stringeranno un accordo per eliminarla una volta per tutte. In pratica, metteranno un serpente nella camera da letto di Zuleyha nella speranza che la uccida con un morso.

Tuttavia, il piano non andrà in porto. Il mattino dopo, la protagonista scoprirà l'esistenza del serpente nella sua stanza. La ragazza, a questo punto, deciderà di darsi alla fuga, se non mettesse un piede in fallo.

Alla fine, l'Altun entrerà in travaglio e partorirà un maschio in buona salute assistita dalla suocera.

Yilmaz raggiunge la fattoria nel momento del parto dell' Altun

Negli episodi della prima stagione di Terra Amara, Yilmaz verrà scarcerato nel momento del parto dell'Altun. Il giovane, a questo punto, correrà alla fattoria, dove verrà intercettato dal rivale.

Qui, i due daranno vita ad una violenta colluttazione.

Purtroppo Akkay avrà la peggio visto che verrà portato in una zona deserta con l'aiuto di Gaffur. Qui, il figlio di Hunkar lo farà trascinare per diversi minuti con il suo fuoristrada, con la speranza di convincerlo a rinunciare per sempre alla sua amata. Ma Akkaya si dimostrerà molto testardo in quanto consapevole che Yaman abbia sposato Zuleyha con l'inganno.

Sarà in questo frangente che Cengaver giungerà sul luogo del misfatto dove chiederà all'amico di finirla con le sevizie.

Demir Yaman spara un colpo di pistola al suo rivale alle spalle

Yilmaz approfitterà del momento di distrazione del suo rivale per scappare, se non venisse ferito da un colpo di pistola alle spalle da Demir. L'uomo, a questo punto, cadrà nelle acque torbide del canale, dove rischierà di morire, se non accadesse il colpo di scena. Gulten riuscirà a salvare la vita al malcapitato, tanto da trasportarlo nelle baracche degli operai e chiedere aiuto al dottor Sabahattin.