Le strade dei due protagonisti principali della serie televisiva turca Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) ambientata negli anni '70 tra Istanbul e Adana, nell’episodio che i fan italiani vedranno l’11 luglio 2022 si separeranno. Dagli spoiler si evince che la permanenza di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nella fattoria di Hünkar (Vahide Perçin) e Demir (Murat Ünalmış) avrà breve durata, dopo essere fuggito in fretta da Istanbul insieme alla sua amata per non finire in prigione con l’accusa di aver ucciso il temuto malvivente Nasih.

Nello specifico l’uomo non potrà che essere disperato nell’istante in cui verrà arrestato a causa della signora Yaman dopo essersi spacciato per il fratello della fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Anticipazioni Terra amara, dell’11 luglio: Hunkar apprende che Yilmaz e Zuleyha non sono fratello e sorella

Nel corso della puntata della soap opera che ha ottenuto un enorme successo in patria e in Spagna, e che occuperà Canale 5 lunedì 11 luglio come di consueto dalle ore 15:45 sino alle 16:45 circa, mentre Demir partirà per un viaggio d’affari la madre Hunkar approfitterà dell’occasione per sbarazzarsi di Yilmaz dopo avergli dato rifugio nella sua fattoria. Tutto avrà inizio quando la menzogna di quest’ultimo e Zuleyha, cioè quella di non essere affatto fratello e sorella, giungerà alle orecchie della dark lady, che dopo aver scoperto la verità metterà in atto un terribile piano.

In particolare la potente proprietaria terrier, quando verrà a conoscenza per merito del suo capomastro Gaffur (Bülent Polat) che Yilmaz è ricercato per omicidio, e che Zuleyha aspetta un figlio dallo stesso, per mettere a tacere le voci di una presunta sterilità del figlio Demir vorrà darla in sposa a quest'ultimo.

Così farà una telefonata anonima per far sapere alla polizia che nella sua tenuta si nasconde un assassino.

Yilmaz finisce in carcere, Hunkar decisa a far avvicinare il figlio Demir e Zuleyha

Yilmaz dopo aver fatto sparire dei documenti verrà arrestato nel cuore della notte, e oltre a a rischiare di essere condannato a morte rischierà di rimanere in carcere per almeno trent’anni.

Zuleyha dopo aver dato il suo ultimo saluto al proprio amato verrà confortata da Hunkar: quest’ultima da questo momento in poi sarà decisa a far avvicinare la donna a suo figlio.

Zuleyha non essendo a conoscenza della reale intenzione della signora Yaman, quando le dirà di sapere che non c’è alcun legame di parentela tra lei e Yilmaz e che non le è sfuggita affatto la sua gravidanza, le racconterà di essersi vista costretta a scappare da Istanbul per amore e dopo essere stata venduta dal perfido fratellastro Veli (Mustafa Acilanc).