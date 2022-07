Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con la soap turca Terra Amara. Le trame delle prime puntate sono già molto movimentate e i telespettatori ne sono rimasti molto colpiti. Tantissime novità sono in arrivo durante le puntate che andranno in onda dall'11 al 15 luglio. Entrando nel dettaglio, Yilmaz verrà arrestato e questo porterà alla disperazione di Zuleyha. Quest'ultima riceverà una proposta di nozze da parte di Demir, che purtroppo non potrà rifiutare perché tenuta sotto ricatto di Hunkar.

Anticipazioni Terra Amara, trame dall'11 al 15 luglio: Yilmaz in preda alla tristezza

Hunkar sarà la causa dell'arresto di Yilmaz. La donna deciderà di contattare le forze dell'ordine per riferirgli che l'uomo che stanno cercando si trova in casa sua. La mamma di Demir approfitterà del fatto che suo figlio sia via da qualche giorno per un viaggio di lavoro. Yilmaz riuscirà a seppellire i suoi documenti in un campo presente nella tenuta, prima che le forze dell'ordine possano arrestarlo. Ben presto arriveranno i militari che arresteranno l'uomo, gettando nello sconforto Zuleyha.

Hunkar premierà Gaffur regalandogli una mucca e deciderà di far bloccare Zuleyha nelle baracche. Gulten ritroverà la fede di Yilmaz nel cuscino di Zuleyha, così gliela riporterà e le prometterà di non rivelare nulla riguardo alla vera relazione che intercorre tra lei e Yilmaz.

Spoiler Terra Amara al 15 luglio: Demir si offre di cercare un avvocato per Yilmaz

Una volta rientrato, Demir si metterà alla ricerca di un avvocato per Yilmaz. L'uomo deciderà di mettersi in contatto anche con il direttore del carcere per far sì che quello che lui crede essere il fratello di Zuleyha, abbia sia un buon materasso che dei soldi.

Le domestiche della casa continueranno a nutrire una forte antipatia nei confronti della ragazza. Le donne saranno infatti convinte che Demir e sua madre trattino Zuleyha in maniera migliore rispetto alle altre.

Nel frattempo, Demir chiederà la mano di Zuleyha. Quest'ultima non vorrà accettare la proposta, ma verrà ricattata da Hunkar, la quale scoprirà che Zuleyha è incinta.

Hunkar vorrà che suo figlio si sposi e abbia un figlio a tutti i costi, motivo per cui sfrutterà questa situazione a suo vantaggio. La domestica dovrà inoltre far credere a Demir che il figlio che aspetta è suo. Se non lo farà, Yilmaz potrebbe essere condannato a morte proprio sotto richiesta di Hunkar. Nel frattempo, in carcere Yilmaz sarà molto triste perché la sua amata non gli avrà scritto neanche una lettera, non sapendo ciò che realmente sta accadendo alla ragazza. Demir parlerà a Zuleyha, dicendole di essere a conoscenza del fatto che non lo ama, ma che comunque la renderà felice. I due finiranno così a letto insieme.