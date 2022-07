Le anticipazioni spagnole di Un altro domani promettono ancora una volta grandi colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Tirso e Julia: i due decideranno di intraprendere due strade differenti e di troncare così la loro relazione.

Eppure, a distanza di tempo, Julia si renderà conto di non essere riuscita a mettere da parte totalmente il suo ex. Spazio anche alle vicende di Carmen che, nelle prossime puntate della soap spagnola, si ritroverà ad accettare una proposta di matrimonio del tutto inaspettata.

Tirso volta pagina con Elena: anticipazioni spagnole Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Un altro domani destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che il rapporto tra Elena e Tirso diventerà sempre più stretto e i due, ormai verranno considerati una coppia a tutti gli effetti.

Un duro colpo per Julia che, nel momento in cui prenderà atto di questa situazione, si renderà conto che non ha ancora archiviato del tutto la sua precedente relazione con Tirso.

Ecco allora che, in questi nuovi episodi con la soap opera spagnola, Julia comincerà a provare una forte gelosia nei confronti della nuova vita sentimentale del suo ex.

Julia sempre più gelosa di Tirso ed Elena: spoiler Un altro domani

La situazione peggiorerà sempre più per Julia. Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Un altro domani previste su Canale 5, rivelano che la ragazza non riuscirà ad essere indifferente alla perfetta sintonia che si è venuta a creare tra Tirso ed Elena.

Tuttavia, preferirà non ammettere neppure a se stessa questa amara verità, facendo finta che la sua relazione con Leo sia felice.

Come se non bastasse, le due coppie si ritroveranno a dover lavorare "fianco a fianco" per gestire l'assistenza sanitaria della città. Un'idea che, tuttavia, non si rivelerà affatto giusta e che finirà per creare non pochi problemi ai diretti interessati.

Carmen riceve una proposta di nozze: anticipazioni Un altro domani

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che ci saranno delle clamorose sorprese anche per quanto riguarda il personaggio di Carmen.

La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata da parte di Kiros.

L'uomo deciderà di farsi coraggio e di chiedere alla sua amata di diventare a tutti gli effetti sua moglie. Intanto, però, Carmen dovrà combattere anche contro sua mamma, che intende riportarla al più presto a Madrid.

Carmen, quindi, farà in modo che tra i suoi genitori possa riaccendersi la fiamma della passione, così da convincere sua mamma a restare in Africa.