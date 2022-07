Ci siamo, ecco lo scontro finale tra Sheila e Finn nelle puntate americane di Beautiful che saranno trasmesse in America dal 25 al 29 luglio. I telespettatori vedranno chi avrà la meglio tra la pericolosa Carter e il volitivo Finn, che si è svegliato dal coma chiedendo di Steffy.

Madre e figlio combatteranno per la vita e solo uno di loro vincerà. Saranno puntate da cardiopalma per il pubblico americano, come svelano qui di seguito gli spoiler.

Beautiful, le ultime anticipazioni dall'America: Finn vuole fuggire

Negli episodi precedenti di Beautiful, Finn si è svegliato ma Sheila gli ha mentito su Steffy, cercando di non farlo agitare.

Finnegann è un medico e, anche se ha superato la fase critica, ha ancora bisogno di cure. A nulla sono valse le sue preghiere rivolte alla madre di portarlo in un ospedale, dato che sarebbe stata catturata in un attimo.

E così, ecco che Finn pianifica la sua fuga, cercando un alleato in Mike, la guardia che ha aiutato Sheila a evadere dal carcere. Purtroppo, però, il bel dottorino dovrà cavarsela da solo.

Nel frattempo, Sheila sta perdendo lucidità, ormai il tempo passa veloce e la polizia è alle sue calcagna. Come se non bastasse, Finn le ha voltato le spalle e vuole scappare per raggiungere Steffy.

Steffy ricoverata in un istituto psichiatrico

Come sappiamo, la giovane Forrester ha deciso di andare in Europa per tentare di voltare pagina, credendo che Finn sia morto.

Da sola non è riuscita a superare il dolore e così, nelle puntate Usa di Beautiful, Steffy si è fatta ricoverare in un istituto psichiatrico. Saputa la novità, Taylor e Ridge si sono precipitati a Monaco per starle vicino.

Intanto, nella clinica segrete dove è tenuto nascosto Finn, si consuma lo scontro finale con Sheila, ormai fuori controllo.

Sheila uccide Finn? Spoiler Beautiful

Come raccontano le ultime anticipazioni, Sheila perderà la ragione e colpirà Finn con una siringa, facendolo cadere a terra e intenzionata a farlo cadere in uno stato comatoso. Ma ecco che il temerario medico riesce a rialzarsi e a fuggire, lasciando la madre con un pugno di mosche in mano.

Finn non perde tempo e raggiunge la moglie. E così, nelle nuove puntate americane di Beautiful, Steffy scopre che Finn è vivo, in una romantica cornice monegasca. Ma non è finita qui.

Anticipazioni Beautiful: la mamma di Finn è viva, Bill la trova

Secondo agli ultimi spoiler di Beautiful, Li è viva e a trovarla sarà Bill Spencer. Se non avrà perso la memoria, potrebbe proprio essere lei, insieme alla testimonianza di Finn, a incastrare una volta per tutte Sheila, che dopo questi ultimi avvenimenti è con le spalle al muro.

Che cosa farà la disperata Carter? Tenterà la fuga o si arrenderà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap.