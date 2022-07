Le nuove puntate di Un posto al sole dall'11 al'15 luglio 2022 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Raffaele, dato che per lui arriverà il momento della fatidica resa dei conti, dopo le bugie dette in questo ultimo periodo.

Occhi puntati anche sull'intricata situazione che vede coinvolti Roberto, Lara e Marina: anche per loro, in questi nuovi episodi della soap, arriverà il momento di far chiarezza sui sentimenti che sono in gioco.

Raffaele si ritrova nei guai: anticipazioni Un posto al sole 11-15 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole nella settimana 11-15 luglio 2022 rivelano che dopo essere stato smascherato da Viola, Raffaele si ritroverà nei guai anche con Eugenio.

Tra i due, infatti, arriverà il momento del confronto finale e Raffaele dovrà confessare tutto quello che è accaduto in questo periodo, in cui si è ritrovato ad avere a che fare con le pressioni da parte dei criminali guidati da Lello Valsano.

Tali confessioni lasceranno senza parole Eugenio, profondamente deluso e amareggiato dalla situazione. Insomma, il clima diventerà particolarmente teso e, proprio questa situazione denunciata da Raffaele, creerà non poche tensioni anche a livello familiare.

Tregara picchiato in carcere, Lello Valsano pericoloso: anticipazioni Upas

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 15 luglio 2022, rivelano che ben presto Lello Valsano diventerà sempre più pericoloso.

Nicotera, infatti, verrà informato dalla notizia di una terribile e pericolosa aggressione avvenuta in carcere, ai danni di Tregara.

Sarà l'ennesima notizia choc che getterà nello sconforto Eugenio, sempre più preoccupato per quello che potrebbe succedere e per quelle che potrebbero essere le intenzioni di Valsano anche nei confronti della sua famiglia. Possibile che Eugenio e i suoi familiari siano in serio pericolo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Roberto diviso tra Lara e Marina: anticipazioni Un posto al sole al 15 luglio

Intanto, Lara continuerà a portare avanti il suo piano legato alla gravidanza, senza però mettere al corrente Roberto Ferri della verità su quanto sta succedendo.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, mentre Lara continuerà con la sua fitta rete di bugie, ecco che Ferri passerà ai fatti.

Roberto, infatti, deciderà di prendere in mano le redini del suo rapporto con Marina Giordano, stufo di dover rinunciare a lei solo perché Lara aspetta un figlio.

Di conseguenza, Ferri deciderà di raggiungere Marina a Procida e, proprio in questa circostanza, i due avranno modo di far chiarezza sui sentimenti che provano e lui potrà confessarle tutto il suo grande amore. Basterà per convincere la dark lady della soap?