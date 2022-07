Arrivano nuove Anticipazioni Tv su Una Vita, la soap opera in onda su Canale 5. Negli episodi in onda dal 4 al 9 luglio gli occhi saranno puntati su Genoveva, decisa a spiare le azioni del marito. La donna assisterà a una misteriosa conversazione e approfitterà della situazione per rubare una delle lettere di Rodrigo. Lolita nel frattempo si nasconderà da Fabiana per evitare Ramon e non rischiare così di rivelargli l'identità di Fidel. La condizione economica di Rosita diventa sempre più precaria, ma la donna si rifiuta di vendere l'appartamento di Acacias.

Pascual, invece, ha scelto di mantenere il pugno di ferro nei confronti del figlio, vietando Guillermo di vedersi con Azucena: il ragazzo non deve perdere tempo e concentrare le sue attenzioni esclusivamente nello studio.

Una Vita, anticipazioni prossimi episodi: Genoveva spia Aurelio e ruba la missiva di Rodrigo

Nel dettaglio, le anticipazioni tv relative alle prossime puntate de Una vita, rivelano che Genoveva assisterà in segreto a una conversazione tra Aurelio e Marcelo: Quesada è visibilmente irritato, vista la mancata riuscita nell'acquisto dei locali di Acacias, ragion per cui intima Manas di falsificare una lettera di Rodrigo per sdebitarsi del fallimento. Nel bel mezzo della conversazione, tuttavia, sopraggiunge un blackout e Genoveva approfitterà della situazione per rubare una delle missive prima che queste vengano contraffatte.

Marcelo, dal canto suo, si renderà presto conto delle azioni della moglie di Quesada e provvederà il prima possibile ad avvisarlo. Rodrigo, non appena verrà informato, prenderà la ferma decisione di far pagare a Genoveva il suo azzardo. I due arriveranno a minacciarsi a vicenda, ma poi riusciranno a raggiungere un accordo.

Trame Una Vita fino al 9/7: Luis intima a Fabiana di vendere la pensione

Ulteriori anticipazioni di Una Vita, relative agli episodi in onda dal 4 al 9 luglio puntano gli occhi su Luis. Tra Manas e Fabiana la tensione raggiunge il picco e l'uomo è pronto a passare alle minacce per convincere Fabiana a vendere definitivamente la pensione.

Nel momento in cui la situazione sta per precipitare, interviene Genoveva che attraverso una scusa riesce a ritagliarsi uno spazio da sola con Luis. A quel punto, la donna gli intima di sparire e allontanarsi da Fabiana, altrimenti la pagherà cara.

Nel frattempo, Ramon è indeciso su come comportarsi per quanto riguarda l'articolo da pubblicare a nome di Fidel, mentre Lolita lo esorterà ad agire. La donna si vedrà costretta a rivelare chi è davvero Fidel e quando Ramon scoprirà che quest'ultimo è un poliziotto deciderà di cacciarlo di casa. Guillermo, infine, è abbattuto per i duri ordini del padre Pascual, e pur di vedere la sua amata, si presenterà all'accademia per lavorare agli impianti elettrici. Quando il giovano confesserà ad Azucena le ragioni dietro le sue azioni, quest'ultima lo respingerà, ma si sentirà ugualmente lusingata.