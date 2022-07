Raffaele Giordano esce di scena dal cast di Un posto al sole? È questo l'ultimo retroscena che ruota intorno alle vicende dei vari protagonisti di Palazzo Palladini, che animano l'appuntamento quotidiano con la soap opera più longeva del piccolo schermo.

Per Raffaele, quindi, dopo ben 25 anni di "onorata carriera" come portiere del celebre Palazzo Palladini, potrebbe essere giunto il momento di dire addio alla soap e magari cimentarsi in nuove avventure e sfide professionali.

Retroscena Un posto al sole nuove puntate: Raffaele lascia la soap opera?

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena su Un posto al sole rivelano che la prossima stagione potrebbe segnare l'uscita di scena di Raffaele dal cast.

Secondo quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il celebre portiere della soap opera potrebbe rinunciare alla sua parte già dalla prossima stagione.

Dietro questa motivazione potrebbe celarsi la scelta dell'attore Patrizio Rispo di dedicarsi maggiormente alla famiglia e quindi recuperare il tempo che in questi anni ha trascorso costantemente sul set della soap opera, la quale richiede impegni e sforzi non indifferenti, data la messa in onda costante per tutto l'anno.

Raffaele potrebbe uscire di scena per la crisi con Ornella

Si vocifera che il personaggio di Raffaele Giordano potrebbe uscire di scena dal cast di Un posto al sole, complice anche la problematica crisi che sta affrontando con sua moglie Ornella, interpretata dall'attrice Marina Giulia Cavalli.

Il rapporto tra i due ha subito una battuta d'arresto, dopo che Ornella ha scoperto la relazione tra suo marito ed Elvira.

Da quel momento in poi la dottoressa ha perso le sue certezze ed ha messo in discussione il suo matrimonio. Nelle nuove puntate di Un posto al sole potrebbe essere proprio questa la goccia che farà traboccare il vaso e che potrebbe spingere Raffaele ad allontanarsi da Napoli e quindi uscire di scena dal cast della soap opera di Rai 3.

Confermato l'appuntamento quotidiano con Un posto al sole

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci sarà davvero questo addio di Raffaele alla soap opera di Rai 3, l'appuntamento è confermato per tutta la stagione televisiva 2022/2023.

Rientrate definitivamente le voci legate ad una possibile cancellazione della soap, così come quelle riguardanti un cambio programmazione a partire dal prossimo settembre.

L'appuntamento con Un posto al sole non subirà modifiche e la messa in onda è confermata tutte le sere dalle 20:50 alle 21:25 circa, dopo il nuovo talk show politico di Rai 3 che sarà condotto dal giornalista Marco Damilano.