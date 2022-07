Per settimane si è parlato delle misteriose vacanze romane di Ida Platano: molti fan di Uomini e Donne, infatti, sono arrivati al punto di pensare che la bresciana stesse nascondendo un nuovo amore, una persona da frequentare lontano dai riflettori nell'attesa di aggiornare il pubblico di Canale 5 dopo l'estate. In un recente sfogo che ha avuto su Instagram, però, la parrucchiera ha fatto chiarezza sulla propria situazione sentimentale, definendosi single al 100%.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Sono passati oltre due mesi da quando si sono interrotte le registrazioni di Uomini e Donne per la pausa estiva che il programma si concede ogni anno in questo periodo.

Col passare delle settimane, sono trapelati insistenti Gossip sulla regina indiscussa della precedente edizione del dating-show: Ida Platano ha alimentato le chiacchiere sul suo privato mostrando poco o nulla di un paio di viaggi che ha fatto a Roma.

Tra i contenuti che la parrucchiera ha pubblicato su Instagram di queste trasferte nella capitale, non è mai stata palesata né l'immagine né la voce della persona che le facesse compagnia: la bresciana preferiva far vedere ai fan i regali che riceveva e i bei panorami che aveva di fronte quando si svegliata.

Per tutti questi motivi, in tanti hanno pensato che la ex di Riccardo Guarnieri avesse un nuovo misterioso amore, un uomo da frequentare lontano da occhi indiscreti nei mesi in cui il programma non è in onda.

Il chiarimento della 'regina' di Uomini e Donne

In questi giorni, approfittando di un momento di relax, Ida ha deciso di rispondere a quegli utenti di Instagram che continuano a criticarla come madre.

Sul profilo della dama di Uomini e Donne, infatti, sono stati pubblicati alcuni video in cui invitava gli hater a non tirare in ballo suo figlio, dicendosi pronta a denunciare e bloccare chiunque non avesse dato ascolto al suo "avvertimento".

Poi Platano ha voluto dare un consiglio a quei follower che quasi quotidianamente la offendono per come è fatta fisicamente o per come si atteggia sui social network.

"Vedo che mi scrivete quasi sempre alle 5 o alle 7 del mattino. Ma perché non fare l'amore a quell'ora?", ha detto la protagonista del format Mediset con tono provocatorio.

"Fatelo se avete un fidanzato, un marito un compagno", ha aggiunto la ex di Riccardo sempre sul web.

In risposta a chi le ha suggerito di non dare spazio a chi la critica e ad impiegare il suo tempo libero in altro modo, Ida ha detto: "Io lo faccio eccome, visto che non ho nessuno e non posso fare niente".

Attesa per il ritorno a Uomini e Donne

Anche se attraverso una battuta di spirito, Ida ha fatto sapere che nella sua vita non c'è quindi nessun nuovo amore: con poche parole, infatti, la parrucchiera ha smentito i gossip che sono circolati di recente sul suo conto, soprattutto dopo alcuni misteriosi viaggi che ha fatto a Roma senza dire con chi era e per quale motivo.

Quando manca circa un mese alla ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne (la data indicativa è quella del 26 agosto), si fanno sempre più insistenti le voci sul ritorno di Platano nel cast del Trono Over.

Visto che durante l'estate non ha trovato l'anima gemella, è molto probabile che la bresciana accetti di partecipare all'edizione 2022/2023 del dating-show del quale è diventata assoluta protagonista solamente un anno fa. Stesso discorso vale per Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, tutti ancora ufficialmente single e pronti a prendere parte alle puntate del format Mediaset che saranno trasmesse in tv a partire dal 12 settembre.