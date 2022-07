Nel corso delle nuove puntate di Terra amara il personaggio di Fekeli diventerà sempre più importante nelle vicende. Il vecchio boss salverà nuovamente la vita a Yilmaz e tra loro nascerà un rapporto padre e figlio, che porterà a nuovi e interessanti sviluppi. Fekeli avrà un passato misterioso, che verrà svelato a poco a poco. Di certo avrà qualche conto in sospeso con la famiglia Yaman, proprio come Yilmaz.

Chi è Fekeli, il nuovo personaggio di Terra amara

L'entrata in scena di Fekeli (Kerem Alisik) sta incuriosendo parecchio il pubblico di Terra amara.

Il vecchio boss è stato compagno di cella per un breve periodo di Yilmaz e gli ha salvato la vita proprio in carcere. Da allora Yilmaz ha cominciato a fidarsi di Fekeli, raccontandogli la storia di Zuleyha e di come Demir Yaman, con stratagemmi e inganni, gli ha soffiato la donna che ama. Si capisce sin da subito che Fekeli conosce molto bene la famiglia Yaman e le cose sono diventato un po' più chiare nel momento in cui sia Yilmaz che il vecchio boss sono tornati in libertà grazie all'indulto.

Fekeli salva Yilmaz dalla furia di Demir e lo fa curare

Ali Rahmet Fekeli, nome completo del nuovo personaggio di Terra amara, salverà nuovamente la vita a Yilmaz, nel momento in cui Demir darà ordine di bruciare l'intero villaggio dei dipendenti.

In una delle baracche ci sarà appunto Yilmaz, ferito gravemente proprio da Demir. Ebbene sarà Fekeli a trarre in salvo Akkaya, portandolo via dalla baracca appena prima che vada a fuoco. Sarà sempre il vecchio boss a far sì che Yilmaz venga curato a dovere. Insomma, l'arrivo di questo nuovo personaggio, cambierà la vita di Akkaya, aprendo nuovi scenari nelle prossime puntate.

Yilmaz diventa il 'figlioccio' di Fekeli: anticipazioni Terra amara

Yilmaz, grazie alle cure prestate dal medico di Fekeli, riuscirà a ristabilirsi nel giro di pochi giorni. Il vecchio boss si confronterà proprio con Akkaya e lo farà diventare una sorta di suo "figlioccio". Insomma, Yilmaz sarà sotto l'ala protettrice di Fekeli, il quale lo inviterà ad agire con calma contro Demir.

In buona sostanza, Fekeli sarà per Yilmaz una sorta di padre. Dai discorsi del boss si intuirà che conosce bene la famiglia Yaman e che ha con loro un conto da regolare. Ancora non è dato sapere cosa sia successo nello specifico tra Fekeli e la famiglia di Demir, ma lo si scoprirà con il prosieguo delle puntate di Terra amara. Per il momento resta ancora un po' di mistero intorno a questa nuova figura. Per non perdere nulla di ciò che accade in questa nuova soap tv turca, si ricorda che l'appuntamento è dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45. Per rivedere invece le puntate già trasmesse, basta collegarsi sul sito Mediaset Play Infinity.