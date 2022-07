Uomini e donne torna in onda nella stagione televisiva 2022/2023 di Canale 5. Il dating show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, sarà ancora una volta uno dei programmi di punta della fascia pomeridiana di Canale 5.

Alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset è stato confermato l'appuntamento con la trasmissione che, anche nella passata stagione, ha registrato una media di ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Ma quando andrà in onda la prima puntata di Uomini e donne in tv? Il ritorno del programma è fissato a partire da settembre.

Confermato Uomini e donne: da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne tornerà ad alleggerire i pomeriggi degli spettatori di Canale 5 anche nel corso della stagione televisiva 2022/2023.

Le registrazioni delle nuove puntate partiranno come sempre verso fine agosto, quando ci sarà anche la presentazione dei nuovi tronisti, che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Per vedere in onda i nuovi appuntamenti con la trasmissione di Maria De Filippi, però, bisognerà attendere il mese di settembre.

Quando va in onda la prima puntata di Uomini e donne 2022/2023

La prima puntata della nuova stagione, infatti, è fissata tra il 12 e il 19 settembre: sono questi i due lunedì in cui dovrebbe ripartire la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, che questa estate è stata sostituita dalla soap opera spagnola Un altro domani.

Tra le due date quella del 12 settembre appare la più probabile, dato che in questi giorni c'è stata anche la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva e tutti i programmi del daytime feriale di Rai 1 torneranno in onda proprio quel lunedì.

Maria De Filippi quindi, per giocare "alla pari" la sfida del pomeriggio contro Oggi un altro giorno e la soap Il Paradiso delle signore, potrebbe ritornare in video già da lunedì 12 settembre, dando spazio alle nuove vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Chi ci sarà a Uomini e donne 2022/2023: Ida verso la riconferma

Ma chi saranno i nuovi volti della trasmissione? I retroscena su papabili nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023 non mancano e tra i candidati in lizza spicca il nome di Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che dopo il rifiuto alla scelta finale potrebbe mettersi in gioco per cercare il vero amore.

Per quanto riguarda il trono over, invece, sarebbe confermatissima la presenza in studio di Ida Platano. La dama siciliana, dopo aver messo la parola fine alla sua relazione con Riccardo Guarnieri, sarebbe pronta a rimettersi in gioco per cercare di lasciarsi alle spalle questa tormentata storia d'amore.